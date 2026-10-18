CSGT kiểm tra camera, phát hiện tài xế dùng điện thoại khi lái xe 10 phút trước

Ngày 18.10, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa phát hiện, xử lý một tài xế xe đầu kéo dùng điện thoại khi lái xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo đó, khoảng 12 giờ 5 phút cùng ngày, tại trạm thu phí Long Phước, lực lượng CSGT dừng kiểm tra xe đầu kéo biển số 51C - 353.xx.

Tài xế bị camera buồng lái ghi lại hình vi vi phạm ẢNH: C08

Thời điểm kiểm tra, CSGT không phát hiện tài xế có hành vi vi phạm. Tuy nhiên, khi trích xuất dữ liệu camera trong buồng lái, lực lượng chức năng phát hiện người này đã sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe trên cao tốc, trước thời điểm bị dừng kiểm tra khoảng 10 phút.

Hình ảnh từ camera buồng lái ghi lại rõ hành vi vi phạm. Trước bằng chứng này, tài xế đã thừa nhận lỗi và ký biên bản vi phạm hành chính.

Với hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tài xế bị phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, ngày 4.10, cũng tại trạm thu phí Long Phước trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lực lượng CSGT đã lập biên bản một tài xế xe đầu kéo biển số 51D-165.xx vì hành vi dùng điện thoại khi lái xe qua kiểm tra camera buồng lái.

Việc phát hiện các trường hợp vi phạm thông qua dữ liệu camera buồng lái cho thấy hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện vẫn có thể bị ghi nhận, xử lý dù tài xế không vi phạm tại thời điểm CSGT dừng kiểm tra.

Tài xế dùng điện thoại khi lái xe sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe ẢNH: C08

Theo CSGT, việc sử dụng điện thoại khi lái xe khiến tài xế mất tập trung, giảm khả năng quan sát và phản ứng trước các tình huống bất ngờ trên đường. Đây là một trong những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, đặc biệt trên cao tốc, nơi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao.

Đối với tài xế xe đầu kéo, xe tải nặng, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối không dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi xe đang di chuyển; nếu cần liên lạc, phải dừng xe tại vị trí được phép, bảo đảm an toàn.

Việc trích xuất camera buồng lái cũng cho thấy hành vi vi phạm có thể bị phát hiện, xử lý ngay cả khi tài xế không sử dụng điện thoại tại thời điểm CSGT dừng kiểm tra.