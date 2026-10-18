Cục CSGT đề xuất xử phạt vi phạm giao thông toàn trình qua VNeTraffic

Tối 18.10, đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa đề xuất mô hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên môi trường điện tự. Đề xuất này đã được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI.

Theo đại diện Cục CSGT, quy trình này sẽ giúp người vi phạm hoàn toàn thực hiện trên ứng dụng VNeTraffic do Bộ Công an cung cấp mà không phải tới trụ sở CSGT nơi sinh sống hoặc nơi phát hiện vi phạm, nhất là với các vi phạm được phát hiện qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát.

Cục CSGT đề xuất áp dụng xử lý vi phạm giao thông toàn trình trên ứng dụng VNeTraffic ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo quy trình dự kiến, hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát phát hiện vi phạm và gửi về hệ thống cơ sở dữ liệu vi phạm. Sau đó, CSGT có dữ liệu điện tử về vi phạm sẽ tiến hành xác minh các thông tin liên quan (chủ xe, đăng ký, kiểm định xe, bảo hiểm...). Cuối cùng CSGT sẽ gửi thông báo vi phạm tới chủ xe qua ứng dụng VNeTraffic.

Khi có thông báo trên ứng dụng VNeTraffic, chủ xe nếu đồng ý với vi phạm thì sẽ xác nhận và nộp phạt, nhận biên lai điện tử và hệ thống sẽ tự động ghi nhận hoàn tất xử lý vi phạm.

Quy trình xử phạt toàn trình trên VNeTraffic ẢNH: CỤC CSGT

Trường hợp không đồng ý vi phạm (thông tin vi phạm không chính xác, chủ xe không phải lái xe hoặc không xác định được lái xe) thì CSGT tiếp nhận thông tin và xác minh, làm rõ lái xe vi phạm và gửi thông tin vi phạm tới tài khoản VNeTraffic của lái xe.

Đại diện Cục CSGT cho hay, toàn bộ quy trình này sẽ thực hiện trên hệ thống và qua ứng dụng VNeTraffic, người dân hoàn toàn chủ động trong việc tiếp nhận thông tin vi phạm, đồng ý hoặc không đồng ý với thông báo đó.

Qua đó hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, đi lại, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục nộp phạt, công khai minh bạch việc xử lý vi phạm.