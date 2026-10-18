Chủ tịch Quốc hội: Cán bộ phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm và quyết làm

Thảo luận tại tổ về kinh tế - xã hội ngày 18.10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại tổ ngày 18.10 ẢNH: QUOCHOI.VN

Chủ tịch Quốc hội vui mừng khi tốc độ tăng trưởng 9 tháng đầu năm 2026 đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua. Đây là chuyển biến tích cực trên toàn bộ lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đến đối ngoại.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá đúng các hạn chế, tồn tại.

Đó là nền tảng tăng trưởng chưa thực sự vững chắc, thiếu bền vững, cùng với áp lực lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Đáng chú ý, khu vực đầu tư tư nhân vẫn chưa bứt phá, hiệu quả nguồn lực thấp khi mới chiếm 53% tổng số vốn và chỉ tăng 14%, mức thấp nhất trong ba khu vực.

Tình hình giải ngân đầu tư công dù đạt 36,3% nhưng lượng vốn tạm ứng chưa thu hồi vẫn ở mức cao, tương đương khoảng 37%, đặt ra yêu cầu các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra việc ứng trước khối lượng cho các nhà thầu.

Mặt khác, cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh vẫn đối mặt với nhiều khó khăn khi số doanh nghiệp gia nhập và quay lại thị trường giảm 3,2%, số hoàn tất giải thể tăng 118,8%, việc tiếp cận vốn còn hạn chế do lãi suất cao.

Cùng đó là những bất cập về cán cân thương mại, cấu trúc nhập khẩu phụ thuộc vào một số thị trường; chất lượng phát triển xã hội chưa đồng đều; tình trạng ô nhiễm, ngập úng, ùn tắc giao thông cùng những hạn chế trong đổi mới sáng tạo, năng suất cạnh tranh và khả năng làm chủ công nghệ…

Thay thế cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm

Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian tới, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô phải là điều kiện tiên quyết.

Đồng thời, cần tạo đột phá trong huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn; đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; ưu tiên hạ tầng chiến lược, an ninh năng lượng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, nhà ở, bất động sản và đẩy mạnh an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý về đầu tư công, dứt khoát phải điều chuyển vốn linh hoạt từ nơi làm kém sang nơi làm tốt; quyết tâm đưa Trung tâm tài chính tại TP.HCM và Đà Nẵng vào hoạt động thực chất; đồng thời áp dụng đánh giá cán bộ theo KPI từ năm 2027.

Trong công tác cán bộ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; mạnh dạn thay thế những cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả cụ thể. Thực tiễn đòi hỏi cán bộ phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm và quyết làm.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh việc chuyển trọng tâm khoa học công nghệ, chuyển đổi số sang các sản phẩm cụ thể; phát triển hệ sinh thái công nghiệp nội địa, kinh tế biển theo mô hình mới.

Cạnh đó là chủ động tính toán độ trễ của các cú sốc năm 2026 để xây dựng kịch bản điều hành năm 2027 linh hoạt, theo dõi sát diễn biến thị trường, thanh khoản ngân hàng và các chính sách tài khóa, tiền tệ.