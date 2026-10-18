Bí thư Trần Lưu Quang nói về nguy cơ không đạt mục tiêu tăng trưởng

Sáng 18.10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội.

Trước đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội có lưu ý về tình trạng tăng trưởng cao nhưng nền tảng chưa vững chắc. 4 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất (TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai), chiếm gần 47% tổng GRDP, đều dự kiến không đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại phiên thảo luận tổ sáng 18.10 ẢNH: PHÚC BÌNH

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thẳng thắn nhìn nhận, trường hợp TP.HCM không đạt mục tiêu tăng trưởng, sẽ ảnh hưởng nhiều đến chỉ tiêu chung của cả nước.

Ông cũng cho biết, TP.HCM sẽ nỗ lực phấn đấu tăng trưởng. Song, thành phố không đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số bằng mọi giá, mà điều quan trọng hơn là phải phát triển bền vững, "không ăn xổi ở thì".

"Nếu trong trường hợp chúng ta không đạt, chúng ta sẽ xin lỗi mọi người và nỗ lực trong năm sau", ông Quang nói.

Để chứng minh cho nhận định trên, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, trong cơ cấu thu ngân sách thành phố năm nay thì đấu giá đất chiếm khoảng hơn 90.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố đã có ý kiến với các bộ phận trực tiếp phụ trách, nếu tình hình đất không được giá thì không đấu giá, mà để dành cho năm sau. "Bởi vì chúng ta phải có trách nhiệm với hai chữ bền vững", ông nhấn mạnh.

Thành phố cũng tập trung các giải pháp để chuẩn bị nguồn cho năm 2027 và những năm tiếp theo. Tinh thần là chắt chiu nguồn lực, chắt chiu từng thành tố để góp phần lên tăng trưởng 2 con số, mỗi thứ một ít.

Show "Anh trai Say Hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai" tạo hiệu ứng rất tốt

Cùng thảo luận tại tổ TP.HCM, đại biểu Trần Anh Tuấn (đoàn TP.HCM) nhận thấy chỉ số giá tiêu dùng và giá hàng hóa, dịch vụ năm nay tăng trưởng khá tốt, nhưng mức tăng chỉ mới tương đương những năm trước dịch. Điều đó cho thấy sức cầu tiêu dùng trong nước vẫn còn yếu.

Ông Tuấn đề nghị có giải pháp kích cầu mạnh mẽ hơn, bao gồm tiêu dùng phục vụ sản xuất và tiêu dùng nội địa. Trong đó, cần gắn với các chương trình du lịch và tiêu thụ hàng hóa trong nước; tháo gỡ các dự án vướng mắc để khơi thông nguồn vốn…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho hay, kích cầu tiêu dùng cũng là giải pháp mà thành phố đang hướng đến, để phục vụ tăng trưởng.

Theo ông Quang, bấy lâu nay, việc kích cầu thường làm theo cách "bày đồ ra để mọi người lại mua", nhưng nguồn tiền ở đâu để người dân mua thì lại chưa tính đến. Lần này, TP.HCM sẽ tiếp cận theo cách mới.

Điển hình là kích cầu thông qua thương mại điện tử, bằng ví thanh toán…, những hình thức mà thông qua đó ngân hàng có thể cho người dân mượn trước để mua sắm trong dịp cuối năm, khi giá cả đang giảm.

Thành phố cũng khuyến khích các doanh nghiệp thưởng tết vào khoảng tháng 11, 12 của năm 2026, để người lao động có nhiều cơ hội mua sắm, khi giá cả còn dễ chịu, thay vì cận tết mới đi mua.

Giải pháp tiếp theo là kết nối nhiều loại hình du lịch khác nhau. Chẳng hạn, TP.HCM vừa có 2 show diễn rất nổi tiếng là Anh trai Say Hi và Anh trai vượt ngàn chông gai, rồi show quốc tế của các DJ hàng đầu thế giới. Ngoài ra sẽ còn các show của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn… trong thời gian tới đây.

Các show đều tạo hiệu ứng rất tốt. "Tôi chưa có thống kê cụ thể nhưng khách sạn, mua sắm, những hàng ăn ngoài chợ Bến Thành đông hơn hẳn", ông nói.

Vẫn theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, ngoài giảm giá hàng hóa, thành phố còn vận động các khách sạn lớn giảm giá phòng, mục tiêu để thu hút tối đa khách du kịch.

Cùng đó là đẩy mạnh đầu tư công, dự án BT… Với những giải pháp đồng bộ như vậy, TP.HCM vẫn còn dư địa để đạt được con số tăng trưởng theo mục tiêu đã đề ra.