Cuba thông qua chương trình cải cách kinh tế - xã hội

Tin liên quan Chủ tịch Diaz-Canel khẳng định quyền tự vệ của Cuba Tổng thống Cuba Miguel Diaz-Canel hôm 18.5 nói bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ chống lại Cuba sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường đối với hòa bình và ổn định khu vực. Ông Trump thông báo thêm cấm vận, Cuba lên án Chia sẻ Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Cuba Mỹ cải cách Raul Castro Đảng Cộng sản Cuba bộ chính trị Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Đảng cộng sản Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Kinh tế thị trường Quốc hội Cuba bất động sản tư nhân đối thoại Mỹ-Cuba
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