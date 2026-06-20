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Cuba thông qua chương trình cải cách kinh tế - xã hội
Video Thế giới

Cuba thông qua chương trình cải cách kinh tế - xã hội

Trúc Huỳnh - Khánh An
Quốc hội Cuba thông qua chương trình cải cách kinh tế - xã hội sâu rộng nhất kể từ Cách mạng Cuba năm 1959, đồng thời bảo đảm duy trì hệ thống xã hội chủ nghĩa.

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