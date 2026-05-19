Chủ tịch Diaz-Canel khẳng định quyền tự vệ của Cuba

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm 18.5 cho biết bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ chống lại Cuba sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường đối với hòa bình và ổn định khu vực.

Ông Diaz-Canel đưa ra cảnh báo đó trong một bài đăng trên X, và nhấn mạnh rằng "Cuba không gây ra mối đe dọa nào."

Bài đăng của Chủ tịch Diaz-Canel được đưa ra sau khi trang tin Axios một ngày trước đó dẫn thông tin tình báo mật nói Cuba đã mua hơn 300 máy bay không người lái quân sự.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 18.5, Chủ tịch Diaz-Canel không trực tiếp đề cập đến thông tin về UAV, nhưng nhấn mạnh hòn đảo này có "quyền tuyệt đối và chính đáng để tự vệ trước một cuộc tấn công quân sự".

Ông Diaz-Canel tái khẳng định Cuba "không gây ra mối đe dọa" nào đối với Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác, và cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Mỹ sẽ "gây ra một cuộc tắm máu với những hậu quả khôn lường".

Tổng thống Cuba Miguel Diaz-Canel diễu hành trước Đại sứ quán Mỹ trong cuộc diễu hành Ngày Quốc tế Lao động tại Havana, Cuba hôm 1.5 ẢNH: REUTERS

Tại Havana, một số cư dân cho biết sẽ chống lại bất kỳ kẻ nào tấn công: “Tôi biết chắc chắn rằng Cuba là một quốc gia mạnh mẽ. Chúng tôi, người Cuba, rất dũng cảm và chúng tôi sẽ không lùi bước”.

Một cư dân khác cho biết ông ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Cuba: “Phải có một thỏa thuận giữa hai bên để nói chuyện và thương lượng những gì mình muốn, và Cuba cũng phải thực thi luật pháp của mình, các bạn hiểu chứ? Nhưng Mỹ không được xâm lược Cuba. Cuba lúc nào cũng sẽ tự vệ. Cuba sẽ không bao giờ giao nộp đất nước, sẽ không bao giờ giao nộp, các bạn hiểu chứ?”

Căng thẳng giữa hai nước đã leo thang mạnh trong những ngày gần đây. Cuba đang chịu áp lực ngày càng tăng về nguồn cung cấp năng lượng do các biện pháp phong tỏa của Mỹ.