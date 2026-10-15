Một tháng phối hợp Cục CSGT, tai nạn giao thông ở Đồng Nai giảm 21 người chết

Ngày 14.10, Công an thành phố Đồng Nai tổ chức sơ kết một tháng thực hiện kế hoạch tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn, với sự phối hợp của Cục CSGT (Bộ Công an).

Theo báo cáo, sau một tháng triển khai phối hợp (từ ngày 15.9 đến 14.10), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố chuyển biến tích cực.

Toàn cảnh hội nghị ẢNH: PHÒNG CSGT CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Toàn thành phố xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 40 người, bị thương 27 người; giảm 13 vụ, giảm 21 người chết so với thời gian liền kề.

Lực lượng CSGT toàn thành phố đã tổ chức 1.446 ca tuần tra, kiểm soát, lập biên bản 15.753 trường hợp vi phạm. Riêng các tổ công tác phối hợp với Cục CSGT thực hiện 199 ca tuần tra, kiểm soát, kiểm tra 17.062 phương tiện, xử lý vi phạm với số tiền phạt ước tính 26,12 tỉ đồng.

Lực lượng CSGT Công an thành phố Đồng Nai kiểm tra các phương tiện trên các tuyến đường, địa bàn có mật độ cao ẢNH: PHÒNG CSGT CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Cũng trong thời gian này, lực lượng phối hợp đã phát hiện 2 xe máy liên quan đến vụ trộm cắp tài sản khi kiểm tra xe khách trên quốc lộ 1A; kịp thời hỗ trợ đưa một cụ bà có dấu hiệu nguy cấp về sức khỏe đến bệnh viện cấp cứu.

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an thành phố Đồng Nai cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ của Cục CSGT đối với lực lượng CSGT Công an thành phố trong thời gian qua.

Cục CSGT trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ẢNH: PHÒNG CSGT CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Đại tá Trần Anh Sơn cũng yêu cầu Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật tại trường học, khu công nghiệp và trong nhân dân; chủ động rà soát, kịp thời kiến nghị khắc phục các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai chủ động tuyên truyền luật trong các trường học ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục CSGT đề nghị công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cần chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, nhận diện và giải quyết nguy cơ ngay từ đầu.

Lực lượng chức năng cần rà soát từng tuyến, địa bàn, xác định các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn và bất cập về phân làn, biển báo, dải phân cách, hành lang an toàn giao thông, nhất là tại những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quản lý, tổ chức giao thông và khắc phục những tồn tại thuộc lĩnh vực phụ trách.