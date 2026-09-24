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    Thời sựDân sinh

    CSGT xử lý vi phạm giao thông trên quốc lộ 1: Lỗi tốc độ cao nhất

    Lê Lâm
    Lê Lâm

    Sau một tuần ra quân, lực lượng Cục CSGT phối hợp cùng CSGT thành phố Đồng Nai đã phát hiện, xử lý 2.013 trường hợp vi phạm giao thông trên quốc lộ 1. Đứng đầu là lỗi vi phạm tốc độ

    Tối 23.9, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai đã thông tin về kết quả 7 ngày tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1 của lực lượng Cục CSGT tăng cường, phối hợp cùng CSGT thành phố Đồng Nai.

    Vi phạm giao thông trên quốc lộ 1: Chạy quá tốc độ chiếm tỉ lệ cao nhất - Ảnh 1.

    Lực lượng CSGT kiểm tra xe máy lưu thông trên quốc lộ 1

    ẢNH: PHÒNG CSGT CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

    Cụ thể, sau 7 ngày tổ chức tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1 (từ chiều 16.9 đến chiều 23.9), lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 2.013 trường hợp vi phạm.

    Trong đó, phương tiện vi phạm chiếm số lượng lớn nhất là mô tô với 1.192 trường hợp, tiếp đến là ô tô khách với 323 trường hợp, xe con và ô tô tải chiếm số lượng gần 200 trường hợp/loại.

    Về lỗi, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai cho biết đứng đầu là vi phạm tốc độ (714 trường hợp); tiếp đến là trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường (224 trường hợp).

    Một số lỗi vi phạm khác cũng chiếm số lượng nhiều là vi phạm nồng độ cồn, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, không đội mũ bảo hiểm, chuyển làn không có tín hiệu báo trước, không có giấy phép lái xe…

    Trước đó, do tình hình tai nạn giao thông trên trên địa bàn Đồng Nai có chiều hướng tăng cao, Cục CSGT đã thành lập 2 tổ công tác tăng cường, phối hợp với CSGT thành phố Đồng Nai tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên tuyến quốc lộ 1 và quốc lộ 20. Thời gian bắt đầu từ giữa tháng 9.2026.

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