Tài xế xe khách 2 lần vi phạm giao thông trong 3 ngày

Ngày 22.9, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai cho biết, vào chiều 21.9, trong quá trình kiểm soát trên quốc lộ 1, Trạm CSGT Suối Tre (thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai) phối hợp Tổ công tác của Cục CSGT phát hiện xe khách biển số 51B - 147.xx chạy không đúng làn đường quy định nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Nhiều xe khách chạy sai làn đường trên quốc lộ 1 bị lực lượng CSGT xử lý ẢNH: PHÒNG CSGT CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý và tạm giữ giấy đăng ký xe theo quy định đối với ông L.N.N (45 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) là tài xế xe khách nói trên.

Qua xác minh, vào ngày 18.9, ông L.N.N cũng đã vi phạm giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn Đồng Nai, và bị Trạm CSGT Suối Tre tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý.

Cũng trong chiều 21.9, Trạm CSGT Suối Tre cùng Tổ công tác của Cục CSGT phát hiện xe khách biển số 50E - 619.xx chạy không đúng làn đường, đồng thời chạy quá tốc độ cho phép từ 5 - 10 km/giờ. Tài xế N.V.M (48 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) bị lập biên bản xử lý và bị tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định.

Trước đó, do tình hình tai nạn giao thông trên trên địa bàn Đồng Nai có chiều hướng tăng cao, Cục CSGT đã thành lập 2 tổ công tác tăng cường phối hợp với CSGT thành phố Đồng Nai tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên tuyến quốc lộ 1 và quốc lộ 20 từ ngày 15.9.

Trong 3 ngày (từ ngày 16 - 19.9), lực lượng CSGT phát hiện 741 trường hợp vi phạm, lập biên bản 535 trường hợp, tạm giữ 87 phương tiện, ghi nhận 222 trường hợp phạt nguội. Số tiền phạt dự kiến hơn 2,4 tỉ đồng.

Còn từ 15 giờ ngày 20.9 đến 15 giờ ngày 21.9, chỉ riêng quốc lộ 1, lực lượng CSGT đã phát hiện 411 trường hợp vi phạm, lập biên bản 262 trường hợp, tạm giữ 44 phương tiện, gửi thông báo phạt nguội 168 trường hợp.