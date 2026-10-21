Bấm còi liên tục bị CSGT phạt, dân mạng tranh luận chuyện nhường làn ở TP.HCM

Mới đây, Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã lập biên bản xử phạt một tài xế ô tô về hành vi bấm còi liên tục và lắp thêm đèn phía trước xe trái quy định. Tổng mức phạt được Cục CSGT thông tin là 2,4 triệu đồng.

Vụ việc được phát hiện từ phản ánh của người dân trên mạng xã hội, liên quan đến ô tô biển số 50E - 899.xx lưu thông tại giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu, phường An Khánh, TP.HCM.

Xe ô tô lắp đèn phía trước và bấm còi liên tục ở giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu để xin rẽ trái ẢNH: C08

Theo Cục CSGT, ngày 19.10, sau khi tiếp nhận phản ánh, Đội CSGT Cát Lái đã xác minh và xác định người điều khiển ô tô là ông H.K.Q (38 tuổi, ở tỉnh Quảng Ngãi).

Tại cơ quan công an, tài xế Q. thừa nhận đã bấm còi liên tục và lắp thêm đèn phía trước ô tô không đúng quy định.

Đội CSGT Cát Lái lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 hành vi này, với tổng mức phạt 2,4 triệu đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Làn vừa đi thẳng vừa rẽ trái, xe nào phải nhường?

Bên cạnh việc xử lý tài xế vi phạm, vụ việc còn thu hút nhiều ý kiến trên mạng xã hội về cách lưu thông tại những giao lộ có làn đường cho phép cả đi thẳng và rẽ trái, trong khi 2 hướng di chuyển sử dụng các pha đèn tín hiệu khác nhau.

Tài khoản Facebook Thanh Lê bình luận: "Được đi thẳng và quẹo trái. Xe nào vô trước thì ưu tiên thôi".

Xe phía trước dừng chờ đèn để đi thẳng, tài xế phía sau muốn rẽ trái ở giao lộ đã tạo nên tình huống tranh luận

ẢNH: C08

Cùng quan điểm, tài khoản Gia Huy cho rằng khi xe đi thẳng đã vào làn hỗn hợp và đang chờ đèn đỏ, việc nhường đường cho phương tiện phía sau rẽ trái không phải lúc nào cũng thực hiện được. Người này lo ngại nếu cố di chuyển để nhường đường, tài xế có thể vi phạm tín hiệu giao thông.

Ở góc nhìn khác, tài khoản Thân Đức cho rằng cần xem lại cách tổ chức giao thông tại những nơi đèn đi thẳng và đèn rẽ trái hoạt động lệch pha. Theo người này, nếu làn đường vừa cho phép đi thẳng vừa cho phép rẽ trái, các phương tiện dễ rơi vào tình huống phải chờ nhau dù một hướng đã có tín hiệu đèn xanh.

Tài khoản Trần Quốc Nam cũng bày tỏ sự thông cảm với người lái xe, bởi trên một số tuyến đường chỉ có 2 làn, muốn nhường đường cho phương tiện phía sau đôi khi cũng không biết phải di chuyển thế nào.

CSGT khuyến cáo cách đi qua giao lộ có 2 pha đèn

Từ vụ việc, Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện phải chấp hành quy định về sử dụng còi, đèn chiếu sáng, không tự ý lắp thêm thiết bị trái quy định gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông khác.

Đối với những tuyến đường có làn dành riêng cho xe đi thẳng và làn cho phép cả đi thẳng, rẽ trái, trong khi đèn tín hiệu được chia thành 2 pha, Cục CSGT khuyến cáo tài xế có nhu cầu đi thẳng nên chủ động chọn làn chỉ dành cho xe đi thẳng.

Tài xế được CSGT yêu cầu tháo đèn ẢNH: C08

Cách lựa chọn làn đường này giúp dành làn hỗn hợp cho những phương tiện cần rẽ trái, hạn chế tình trạng xe phía trước dừng chờ đèn đi thẳng khiến xe phía sau không thể rẽ trái dù đã có tín hiệu cho phép.

Theo Cục CSGT, đây là biểu hiện của ý thức nhường nhịn và văn hóa khi tham gia giao thông.

Tuy nhiên, việc nhường đường vẫn phải bảo đảm đúng biển báo, vạch kẻ đường và tín hiệu đèn. Người điều khiển phương tiện không nên vì tiếng còi thúc giục từ phía sau mà tự ý vượt đèn đỏ hoặc di chuyển trái quy định.

Cục CSGT cũng cho biết việc tiếp nhận, xác minh và xử lý phản ánh từ mạng xã hội góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Riêng tại giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu, theo tìm hiểu của PV, đơn vị phụ trách địa bàn đã đề xuất Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức làn sát tim đường chỉ dành cho xe rẽ trái và quay đầu.