Bằng lái bị CSGT giữ vẫn lái xe, một nữ tài xế bị phạt tiếp

Ngày 21.10, thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa phát hiện, lập biên bản một tài xế điều khiển ô tô trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây trong khi bằng lái xe đang bị tạm giữ.

Cụ thể, ngày 19.10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Đội 6 phát hiện nữ tài xế P.T.T (39 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển ô tô con biển số 72A - 632.xx trên cao tốc này.

Nữ tài xế bị tạm giữ bằng lái xe từ năm 2025 nhưng vẫn lái xe ẢNH: C08

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bằng lái xe của nữ tài xế T. đã bị Phòng CSGT Công an TP.HCM tạm giữ từ ngày 20.8.2025. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục điều khiển ô tô tham gia giao thông.

Đội 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nữ tài xế T. về hành vi điều khiển xe không có bằng lái xe theo quy định.

Theo thông tin từ CSGT, căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, hành vi trên có khung phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng, mức trung bình là 19 triệu đồng. Phương tiện còn thuộc diện bị tạm giữ đến 7 ngày làm việc.

Đây không phải trường hợp đầu tiên bị Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 phát hiện, xử lý vì tiếp tục lái xe khi bằng lái xe đã bị tạm giữ.



Trước đó, ngày 15.10, trong quá trình tuần tra trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, Đội 6 phát hiện tài xế N.H.G (45 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển ô tô tải biển số 50H - 244.xx dù bằng lái xe đã bị Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ từ ngày 23.7.2026.

Tài xế và doanh nghiệp bị phạt tổng cộng 78,5 triệu đồng vì tài xế đang bị tạm giữ bằng lái nhưng vẫn lái xe ẢNH: C08

Ngoài hành vi điều khiển xe không có bằng lái xe, tài xế G. còn sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa.

Với 2 hành vi này, tài xế G. đối diện mức phạt tổng cộng 20,5 triệu đồng, gồm 19 triệu đồng đối với lỗi không có bằng lái xe và 1,5 triệu đồng đối với lỗi sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác.

Đối với chủ phương tiện là một doanh nghiệp kinh doanh vận tải, CSGT lập biên bản về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, với mức phạt 58 triệu đồng.

Tổng mức phạt đối với tài xế và chủ phương tiện được CSGT thông tin là 78,5 triệu đồng. Chiếc xe tải cũng bị tạm giữ 7 ngày.

Bằng lái xe bị tạm giữ, khi nào tiếp tục lái xe sẽ bị xử phạt?

Từ 2 trường hợp trên, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo người điều khiển phương tiện phải có bằng lái xe hợp lệ, phù hợp với loại xe đang sử dụng và chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước đó.

Đặc biệt, theo cảnh báo của CSGT, trường hợp người vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt theo thời hạn quy định mà vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện có thể bị xử lý về hành vi không có bằng lái xe.

Người dân không được sử dụng biên bản tạm giữ bằng lái xe đã quá thời hạn để tiếp tục lái xe. Các doanh nghiệp vận tải cũng cần kiểm tra, quản lý bằng lái xe và thẻ nhận dạng lái xe của nhân viên, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Đối với người lưu thông trên cao tốc, CSGT khuyến cáo phải tuân thủ biển báo, tốc độ và khoảng cách an toàn, không chủ quan khi chuyển làn hoặc vượt xe.

Theo Đội 6, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, khai thác hệ thống camera giám sát trên các tuyến cao tốc để phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.