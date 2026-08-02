Nữ tài xế lùi ô tô trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, bị phạt 35 triệu đồng

Chiều 2.8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tài xế có hành vi lùi xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến, tổ công tác tuần tra phát hiện ô tô biển kiểm soát 79A-657.xx lưu thông theo hướng từ Vĩnh Hảo - Phan Thiết và thực hiện hành vi lùi xe tại Km163, đoạn qua xã Hải Ninh (tỉnh Lâm Đồng), gần nút giao Chợ Lầu.

Nữ tài xế điều khiển ô tô 4 chỗ chạy lùi quãng đường dài trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ẢNH: CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Toàn bộ diễn biến vụ việc được hệ thống camera giám sát ghi lại. Hình ảnh cho thấy chiếc ô tô lùi trên một làn đường, làn bên cạnh là dòng phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Ngay sau đó, tổ công tác đã dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Qua làm việc, nữ tài xế xuất trình giấy tờ mang tên D.T.H (45 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa). Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi lùi xe trên đường cao tốc.

Theo quy định hiện hành, với lỗi vi phạm này, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết lùi xe trên đường cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng do các phương tiện trên tuyến đều di chuyển với tốc độ cao.

Người điều khiển phương tiện tuyệt đối không được dừng xe, lùi xe hoặc quay đầu trên đường cao tốc dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp xe ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo, nếu đi quá lối ra tại các nút giao, tài xế cần tiếp tục di chuyển đến nút giao kế tiếp để quay đầu theo đúng quy định, tuyệt đối không vì tiết kiệm thời gian mà "liều mạng" thực hiện hành vi lùi xe trên cao tốc, gây nguy hiểm cho bản thân và các phương tiện đang lưu thông.