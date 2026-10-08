Lexus ES 2026 lần đầu tung ra bản thuần điện, giá từ 2,34 tỉ đồng

Trải qua 8 thế hệ kể từ năm 1989, mẫu sedan Lexus ES không mấy nổi bật về tên tuổi nhưng lại âm thầm đứng đầu doanh số sedan của hãng xe sang đến từ Nhật Bản. Tất cả là nhờ "đặc tính" thừa hưởng từ hãng mẹ Toyota "lành, bền bỉ" giúp chi phí sử dụng của mẫu xe này giảm đáng kể, người mua cũng "nhàn nhã" hơn, một chiếc xe chỉ cần mua là đi đúng nghĩa.

Bước sang thế hệ thứ 8, giống thế hệ thứ 6 bắt đầu với xe hybrid, Lexus ES 2026 đánh dấu bước đi đầu tiên của dòng sedan này trong phân khúc xe điện. Việc Lexus tung ES bản thuần điện ra thị trường muộn một phần đến từ hãng đã có xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu phần còn lại đến từ hãng mẹ Toyota chưa mặn mà với công nghệ này khi hãng đã có công nghệ xe hydro. Tuy nhiên, đây là bước đi cần thiết nếu không muốn chậm chân so với đối thủ cạnh tranh.

Lexus ES 2026 lần đầu tung ra thị trường Việt Nam bản thuần điện, bên cạnh 2 phiên bản hybrid

ẢNH: LEXUS

Lexus ES thế hệ mới có những thay đổi toàn diện về thiết kế, vận hành và công nghệ. ES cũng trở thành mẫu xe đầu tiên của Lexus sở hữu dải sản phẩm hoàn toàn điện hóa với 2 phiên bản hybrid (ES 350h Premium và ES 350h Luxury) và một phiên bản thuần điện (ES 500e). Như vậy, đây sẽ là dòng xe "đầu tàu" trong việc "xanh hóa" của Lexus tại Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ xe ý tưởng LF-ZC, Lexus ES 2026 sở hữu ngôn ngữ thiết kế thanh lịch, hiện đại và sang trọng. Thân xe hình con suốt kết hợp cụm đèn trước chữ L thế hệ mới thiết kế phân tầng tương phản, tạo nên sự cân bằng giữa thanh lịch và trẻ trung. Phía sau, đèn L-signature dạng độc lập cùng dải đèn thanh mảnh tăng cường dấu ấn nhận diện Lexus, đồng thời góp phần tối ưu hiệu quả khí động học.

Lexus ES 2026 sở hữu thiết kế thanh lịch, hiện đại và sang trọng ẢNH: LEXUS

Với chiều dài tổng thể 5.145 mm, hơn 170 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm, hơn 80 mm so với thế hệ tiền nhiệm, Lexus ES 2026 có tỷ lệ thân xe bề thế hơn trước, đồng thời mang đến không gian nội thất rộng rãi. Nhờ đó, khoảng cách giữa hai hàng ghế được mở rộng. Đây cũng là lần đầu tiên Lexus trang bị thế hệ ghế ngồi mới thiết kế thanh mảnh cùng cấu trúc công thái học đa lớp, tăng cường khả năng nâng đỡ cơ thể khi vào cua hoặc chuyển hướng. Vị trí ghế ngồi nâng cao, giúp hành khách ra vào xe dễ dàng hơn và mở rộng tầm quan sát, trong khi hàng ghế sau tinh chỉnh tư thế ngồi và góc ngả lưng, mang đến trải nghiệm thư giãn trọn vẹn hơn.

Khoang lái Lexus ES tiếp tục phát triển theo triết lý Tazuna, lấy cảm hứng từ mối liên kết giữa người điều khiển và dây cương ngựa, qua đó giúp mọi thao tác với xe trở nên tự nhiên, trực quan và liền mạch. Lexus trang bị cho ES hàng loạt công nghệ hiện đại như vô-lăng 3 chấu thế hệ mới, cần số điện tử, cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD 12,3-inch, HUD và gương chiếu hậu kỹ thuật số thế hệ mới.

Khoang nội thất Lexus ES thiết kế, bố trí trực quan và liền mạch ẢNH: LEXUS

Đặc biệt, nút điều khiển ẩn thông minh, công nghệ lần đầu tiên trên thế giới được Lexus ứng dụng, mang đến trải nghiệm tương tác mới trong khoang lái. Không gian nội thất xe trở nên sống động hơn với dàn âm thanh 17 loa Mark Levinson, cùng hệ thống chiếu sáng bề mặt và ốp Bamboo Layering trên phiên bản cao cấp nhất, tạo hiệu ứng chiều sâu và mang đến trải nghiệm đa giác quan. Lexus ES mới cũng được trang bị các công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến, trong đó có gương chiếu hậu kỹ thuật số sử dụng hình ảnh trực tiếp từ camera phía sau tích hợp chức năng rửa, giúp duy trì tầm nhìn rõ ràng.

Đây là mẫu xe đầu tiên của hãng được trang bị Lexus Safety System+ 4.0 (LSS+ 4) thế hệ mới nhất của gói công nghệ an toàn chủ động Lexus. Hệ thống được nâng cấp với khả năng nhận diện môi trường giao thông chính xác hơn, hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống vận hành thực tế, tính năng hỗ trợ nhận diện biển báo giao thông (RSA) và cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (TMN) được bổ sung, góp phần hỗ trợ người lái duy trì sự tập trung và chủ động hơn khi di chuyển.

Nội thất ES sang trọng với các chất liệu cao cấp thường thấy trên xe Lexus ẢNH: LEXUS

Ở thế hệ thứ 8 này, hệ truyền động hybrid nối tiếp - song song 2.5L thế hệ thứ 6 sử dụng động cơ hiệu suất nhiệt cao, kết hợp hộp số hybrid hoàn toàn mới giúp tối ưu công suất và hiệu quả tái tạo năng lượng đồng thời hứa hẹn mang tới vận hành êm ái nhưng vẫn phấn khích đồng thời đảm bảo không gian yên tĩnh cho khoang cabin.

Mẫu sedan thuần điện đầu tiên của Lexus, ES 500e được phát triển với hệ thống BEV hoàn toàn mới, cân bằng giữa tầm hoạt động, khả năng vận hành và hiệu suất sạc. Trên mẫu sedan này, Lexus lần đầu giới thiệu chế độ lái giả lập số sàn, cho phép người lái điều khiển công suất đầu ra qua lẫy chuyển số, kết hợp cùng phản hồi từ chân ga, âm thanh và màn hình hiển thị, tạo nên trải nghiệm lái trực quan và giàu cảm xúc.

Lexus ES 500e trang bị hai mô-tơ điện với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian DIRECT4, cho phép phân bổ mô-men xoắn linh hoạt giữa cầu trước và cầu sau với tỷ lệ từ 100:0 đến 0:100, mang lại độ bám đường, sự ổn định và khả năng kiểm soát trên nhiều điều kiện vận hành. Thiết kế eAxle nhỏ gọn đồng thời góp phần tối ưu không gian cabin và khoang hành lý, trong khi vẫn mang đến khả năng phản hồi tức thì.

Lexus ES 2026 phân phối 3 phiên bản ES 350h Premium, ES 350h Luxury và bản thuần điện ES 500e ẢNH: ĐỨC CẢNH

Bản thuần điện Lexus ES 500e của dòng sedan này trang bị pin lithium-ion thế hệ mới với các cell dung lượng lớn, bố trí dưới sàn xe đi kèm hệ thống làm mát pin hiệu suất cao giúp tối ưu hiệu quả sạc, giảm thời gian chờ và bảo vệ pin, mang lại sự an tâm trên hành trình dài. Xe sử dụng hệ thống sạc tiêu chuẩn CCS2, tương thích với các hệ thống sạc phổ biến tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Lexus ES 2026 phân phối 3 phiên bản, gồm 2 phiên bản hybrid ES 350h Premium giá 2,34 tỉ đồng và ES 350h Luxury giá 2,6 tỉ đồng, 2,94 tỉ đồng đối với bản thuần điện ES 500e. Xe được bảo hành 10 năm không giới hạn km cho bản hybrid và 10 năm hoặc 185.000 km cho bản thuần điện tùy điều kiện nào đến trước, khách mua xe được lắp đặt miễn phí trụ sạc AC 22kW tại nhà, miễn phí sạc tại đại lý Lexus.