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    Thời sựPháp luật

    Khởi tố nam thanh niên ẩu đả trong quán nhậu, đánh người vào can ngăn

    Bá Cường
    Bá Cường

    Qua điều tra xác minh, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố nam thanh niên đánh người can ngăn vụ ẩu đả ở một quán nhậu trên địa bàn xã Vĩnh Linh.

    Tối 4.10, thông tin từ Công an xã Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Đức (22 tuổi, ở xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

    Ẩu đả trong quán nhậu, đánh người vào can ngăn, bị khởi tố- Ảnh 1.

    Nguyễn Minh Đức bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích

    ẢNH: CÔNG AN XÃ VĨNH LINH

    Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm người lao vào đánh nhau tại một quán nhậu trên địa bàn xã Vĩnh Linh. Ở cuối clip, một người đàn ông cố gắng can ngăn nhưng bất ngờ bị nam thanh niên đánh mạnh vào đầu và ngã xuống sàn. Tiếp đó, nam thanh niên này còn dùng chân tác động mạnh vào vùng cổ, vùng đầu của người đàn ông.

    Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, xác định vụ việc xảy ra ở quán bia T.T (ở thôn Hồ Xá Trung, xã Vĩnh Linh). Nam thanh niên đánh người ở cuối clip là Nguyễn Minh Đức.

    Qua trao đổi với PV Thanh Niên, chị Lương Hoàng Giang (27 tuổi, ở xã Cửa Tùng) cho biết người bị đánh là chồng của chị, anh Nguyễn Đức Anh Tuấn.

    Ẩu đả trong quán nhậu, đánh người vào can ngăn, bị khởi tố- Ảnh 2.

    Nguyễn Minh Đức được xác định đánh người can ngăn vụ ẩu đả ngã xuống sân, sau đó dùng chân tác động mạnh vào vùng đầu và cổ nạn nhân

    ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Theo chị Giang, vụ việc xảy ra vào lúc 21 giờ 36 phút tối 15.9, trong lúc gia đình chị đang ăn uống ở quán bia T.T. Sau khi tính tiền chuẩn bị ra về, trong quán bất ngờ có vụ ẩu đả, lúc này anh Tuấn vào can ngăn thì bị người thanh niên bất ngờ lao vào đánh đập, tác động mạnh vào vùng mặt, đầu và cổ.

    Vụ việc khiến anh Tuấn sau đó phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị với chẩn đoán chấn động não, chấn thương xương cổ và phải điều trị ở bệnh viện 10 ngày.

    "Hiện tại chồng tôi đã ra viện nhưng vẫn còn đau đầu, mất ngủ, thỉnh thoảng buồn nôn và chóng mặt chưa thể trở lại với công việc", chị Giang trao đổi với PV Thanh Niên tối 4.10.

    Cũng theo chị Giang, vợ chồng chị không quen biết, không có mâu thuẫn với Nguyễn Minh Đức trước khi xảy ra vụ việc.

    Hiện vụ án được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

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