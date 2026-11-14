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    Bắt khẩn cấp người đánh tài xế taxi ở Hà Nội

    Trần Cường
    Trần Cường
    Công an TP.Hà Nội vừa bắt khẩn cấp một người đàn ông để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, vì người này đã xúc phạm và đấm vào mặt một tài xế taxi.

    Công an TP.Hà Nội vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Trọng Long (49 tuổi, trú P.Vĩnh Tuy, TP.Hà Nội), để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

    Trịnh Trọng Long tại cơ quan điều tra

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ 45 ngày 6.11, anh N.T.V (39 tuổi, trú P.Cửa Nam, TP.Hà Nội) lái xe taxi đến khu vực cầu Kim Ngưu S4 (P.Vĩnh Tuy) thì xảy ra va chạm với người đi đường nên dừng xe lại để giải quyết.

    Khi anh V. chưa kịp xuống xe, Long đã lái xe máy đến chặn đầu xe và tỏ ra bức xúc khi anh V. không xuống xe để giải quyết. 

    Thấy anh V. hạ kính, Long liên tục chửi bới, thách thức nam tài xế. Tiếp đó, Long tiến lại gần cửa lái, đấm 2 phát vào mặt anh V. rồi lái xe máy bỏ đi.

    Thời điểm Long chửi bới, hành hung tài xế taxi

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Vừa qua, đoạn video ghi lại sự việc được lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Ngày 13.11, Công an P.Vĩnh Tuy đã mời 2 người lên trụ sở để làm rõ sự việc.

    Tại trụ sở công an, Trịnh Trọng Long đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

    Qua sự việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và ứng xử chuẩn mực. Những mâu thuẫn cần hòa giải trên tinh thần tôn trọng, hợp tác, tuyệt đối không sử dụng bạo lực hoặc các hành vi manh động, nguy hiểm.

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