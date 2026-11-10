Công an vào cuộc xử lý người đàn ông đánh tài xế xe công nghệ ở TP.HCM

Ngày 10.11, Công an phường Bến Thành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc một nam hành khách rượt đánh tài xế xe công nghệ, về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Công an vào cuộc xử lý người đàn ông rượt đánh tài xế xe công nghệ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục rượt đánh tài xế xe công nghệ trên đường Ký Con (phường Bến Thành, TP.HCM), khiến dư luận bất bình.

Tiếp nhận thông tin, PC02 phối hợp công an địa phương khẩn trương xác minh, mời 2 người liên quan về trụ sở làm rõ.

Bước đầu xác định, khoảng 4 giờ 40 ngày 7.11, ông P.V.L (39 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) đặt xe Grab do anh N.T.Y (30 tuổi, ở tỉnh Cà Mau) đi từ đường Tạ Quang Bửu (phường Bình Đông) đến đường Ký Con (phường Bến Thành).

Đến điểm dừng, ông L. không có tiền trả cước taxi nên hai bên xảy ra cự cãi. Khoảng 20 phút sau, người thân của ông L. đến trả tiền thay.

Tuy nhiên, trong lúc anh Y. đang thối lại tiền, thì ông L. bất ngờ lao vào dùng tay đánh anh. Thấy anh Y. lấy điện thoại quay lại bằng chứng, ông L. tiếp tục hung hăng rượt đánh anh Y. như hình ảnh lan truyền trong clip.

Công an phường Bến Thành đang củng cố hồ sơ, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Qua vụ việc, PC02 khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn trong giao dịch, thanh toán cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không dùng bạo lực để giải quyết hoặc xâm hại sức khỏe, danh phẩm của người khác. Khi xảy ra tranh chấp, người dân cần chọn cách xử lý phù hợp hoặc báo ngay cơ quan công an gần nhất để can thiệp kịp thời.