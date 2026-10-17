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    Khởi tố người chạy xe máy ngược chiều còn bóp cổ, đánh tài xế ô tô

    Nam Long
    Nam Long
    Người đàn ông chạy xe máy ngược chiều, khi xảy ra va chạm còn bóp cổ, đánh tài xế ô tô và chửi bới những người can ngăn.

    Ngày 17.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thế Bình (32 tuổi, ở khu phố Mỹ Tân, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Bình là người đánh tài xế ô tô khi xảy ra va chạm giao thông.

    Khởi tố người đi xe máy ngược chiều, bóp cổ, đánh tài xế xe ô tô- Ảnh 1.

    Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thế Bình

    ẢNH: CTV

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 14.10, ông T.M.Đ (48 tuổi, ở phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) chạy xe ô tô trên đường 30 Tháng 4, theo hướng từ công viên Đồng Khởi đến chợ Bến Tre. Khi đến đoạn thuộc khu phố 1, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long, xe của ông Đ. xảy ra va chạm với xe máy do Bình điều khiển chạy ngược chiều.

    Sau va chạm, hai bên xảy ra cãi nhau. Bình dùng tay bóp cổ và đánh ông Đ. nhiều cái vào đầu và mặt khiến ông bị choáng, được đưa đi khám, điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

    Khởi tố người đi xe máy ngược chiều, bóp cổ, đánh tài xế xe ô tô- Ảnh 2.

    Nguyễn Thế Bình tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc

    ẢNH: CTV

    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Hội khẩn trương vào cuộc, mời Bình lên làm rõ cùng những người liên quan, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ.

    Qua xác minh cho thấy, Bình chạy xe máy ngược chiều vào đoạn đường một chiều, gây va chạm giao thông nhưng lại có hành vi chửi bới, đánh ông Đ. Khi được người đi đường can ngăn, Bình tiếp tục chửi bới, lớn tiếng với những người có mặt tại hiện trường, gây mất trật tự công cộng, cản trở giao thông.

    Thời điểm xảy ra vụ việc, tại hiện trường có nhiều người tập trung đứng xem, người đi đường quay video chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội, được dư luận quan tâm và có những bình luận tỏ bức xúc đối với hành vi của Bình.

    Hiện vụ đánh tài xế ô tô được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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