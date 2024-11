Bắt bị can giết người trốn truy nã 17 năm

Ngày 13.11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Thế Luật (trú tại P.Lạc Viên, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), kẻ giết người gây ra án mạng kinh hoàng tại khu vực biên giới Móng Cái (Quảng Ninh).



Nguyễn Thế Luật bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ ẢNH: N.K

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, đêm 18.12.2006, tại đường Triều Dương (P.Trần Phú, TP.Móng Cái, Quảng Ninh), Nguyễn Thế Luật cùng 7 đối tượng khác (đều trú tại TP.Hải Phòng) đã dùng tuýp sắt, kiếm, dao chặn đánh làm anh H.T.P (18 tuổi, trú tại TP.Móng Cái, Quảng Ninh) tử vong tại chỗ.

Sau gây án ra án mạng chấn động vùng biên, Nguyễn Thế Luật đã trốn sang Trung Quốc. Đến ngày 17.3.2007, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thế Luật về tội giết người.

Suốt 17 năm qua, Luật đã lẩn trốn ở nhiều nơi. Đầu tháng 11.2024, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh nắm được thông tin Luật đã về Việt Nam và đang lẩn trốn tại TP.Hải Phòng.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì thành lập tổ công tác, triển khai các biện pháp xác minh, truy bắt Luật. Cùng với đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng, Công an P.Hoàng Văn Thụ (Q.Hồng Bàng) bao vây, mật phục, bắt giữ thành công đối tượng.

Tại cơ quan công an, Luật đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tổ công tác đã dẫn giải Luật về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.