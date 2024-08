Mật phục 1 tháng bắt nghi phạm trộm chó

Chiều 27.8, Công an xã Hòa Ninh (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) bàn giao cho Công an H.Hòa Vang nghi phạm trộm chó để mở rộng điều tra các vụ việc tương tự. Nghi phạm là T.V.P (31 tuổi, ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Theo Công an xã Hòa Ninh, thời gian qua, trên địa bàn liên tục xảy ra một số vụ trộm chó, trộm mèo, tuy tài sản không lớn về giá trị vật chất nhưng gây bức xúc trong dư luận.

Nhiều người dân phản ánh, các đối tượng thường trộm chó vào thời điểm rạng sáng, dùng xe máy đi dọc các tuyến đường và rải bả chó, sau khi chó dính bả thì kẻ trộm bỏ vào bao bố, tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tang vật thu giữ được từ đối tượng trộm chó gồm hung khí, bả chó... NGUYỄN TÚ

Trường hợp bị người dân hoặc lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng sẵn sàng sử dụng hung khí, súng điện, bình xịt hơi cay, gậy ba trắc, ná cao su… để đe dọa, chống trả.

Công an xã Hòa Ninh đã lên phương án truy bắt, huy động lực lượng công an, dân quân, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để tiến hành đấu tranh.

Sau 1 tháng tuần tra, mật phục, chốt chặn trên các tuyến đường và địa bàn, đến 2 giờ 30 phút ngày 25.8 tại khu vực đường ĐT602 (thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh), tổ tuần tra đêm do Công an xã Hòa Ninh chỉ huy phát hiện đối tượng đi xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, BS 43E1 - 414.94 có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng bắt quả tang T.V.P đang bỏ bả bắt trộm chó. Khi thấy lực lượng tuần tra, T.V.P vội vàng quay đầu xe bỏ chạy thì lập tức bị tổ tuần tra truy đuổi, một đầu đón lõng.



Cùng đường, T.V.P vứt xe máy tiếp tục bỏ chạy nhưng đã bị khống chế. Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy Yamaha Exciter, 1 gậy ba trắc, 1 ná thun, 3 que gắn bả chó, 1 đèn pin, 1 bao tải, 1 dây su, 1 cuộn băng keo đen.

Tại cơ quan công an, T.V.P khai nhận đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, do không có việc làm nên trộm chó và trộm cắp ở khu vực nông thôn để có tiền tiêu xài.

Hiện Công an H.Hòa Vang tiếp tục mở rộng điều tra các đồng bọn của P. liên quan vụ việc.