Bình Định: Truy tìm thủ phạm xô cổng xông vào sân bắt trộm chó giữa ban ngày

Ngày 1.3, ông Đinh Hữu, Chủ tịch UBND xã Cát Chánh (H.Phù Cát, Bình Định), cho biết Công an xã Cát Chánh đang điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra các vụ bắt trộm chó trên địa bàn trong thời gian qua để xử lý theo quy định pháp luật.

Camera ghi lại một kẻ trộm chó tại xã Cát Chánh CẮT TỪ CLIP

Sáng cùng ngày, nhiều tài khoản Facebook, Fanpage ở Bình Định đã chia sẻ các clip về việc người đàn ông xô cổng trong tay một phụ nữ rồi chạy vào sân bắt chó giữa ban ngày.

Các clip này thu hút nhiều bình luận bày tỏ bức xúc trước hành vi manh động của kẻ trộm chó. Nhiều người cho rằng đây là hành vi "cướp chó" và mong lực lượng công an sớm vào cuộc điều tra, xử lý.

Một số người bình luận, chia sẻ về việc bị mất trộm chó do người đàn ông này gây ra.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vụ việc trong clip nói trên xảy ra tại nhà ông L.V.T ở thôn Phú Hậu (xã Cát Chánh) vào lúc 6 giờ 25 ngày 26.2. Lúc này, ông T. và vợ là bà T.T.K.C đang ở nhà.

Nghe tiếng chó sủa, bà C. ra trước cổng (đang mở) thì thấy 2 người đàn ông ngồi trên xe máy. Tưởng có người đi lạc đường nên bà C. hỏi thăm và cảm thấy bất an nên đóng cổng lại.

Lúc này, người đàn ông ngồi phía sau (đeo khẩu trang) xông lại, chỉ vào sân rồi đẩy cổng trong tay bà C., đi vào cầm cổ con chó, bỏ chạy ra ngoài.

Con chó bình thường khi bà C. ra mở cổng nhưng ngã gục ngay sau đó do bị ngấm bả CẮT TỪ CLIP

Người đàn ông xô cổng trong tay bà C. để xông vào sân bắt chó CẮT TỪ CLIP

Bà C. ngăn cản thì người này một tay cầm chó, tay còn lại đưa hung khí ra hăm dọa. Bà C. kêu chồng nhưng khi ông T. chạy ra sân thì 2 người này đã mang chó đi mất.

"Xem lại camera thì thấy lúc vợ tôi ra cổng, con chó chạy vào còn sủa vài tiếng rồi mới ngã xuống. Ngay sau đó, người đàn ông đi đến xách cổ nó lên rồi bỏ chạy, nghe tiếng con chó kêu gào mà đứt cả ruột gan. Tôi đã báo cáo vụ việc cho chính quyền thôn Phú Hậu và Công an xã Cát Chánh. Trước kia, mất trộm chó chỉ xảy ra vào ban đêm, nay giữa ban ngày mà cũng bị người ta xông vào nhà bắt chó", ông T. rất bức xúc.

Người đàn ông tay xách chó, tay cầm hung khí đe dọa bà C. trong khi chạy ra ngoài CẮT TỪ CLIP

Trong sáng 26.2, tại nhà ông M.X ở thôn Chánh Hội (xã Cát Chánh) cũng xảy ra vụ đánh bả chó, nghi do 2 người đàn ông nói trên gây ra.

Ông M.X cho biết, do ở địa phương nhiều lần bị mất chó nên gia đình ông thường xuyên nhốt chó trong nhà. Khoảng 6 giờ 30 ngày 26.2, ông M.X thả chó ra ngoài, đến 7 giờ cùng ngày, nghe tiếng chó sủa nên anh trai ông này ra mở cổng để chó chạy vào nhà. Lúc này, có 2 người đàn ông đi xe chạy lòng vòng trước nhà ông M.X rất nhiều lần. Sau đó, xe dừng trước cổng, 1 người xuống đi bộ qua lại, đứng nghe điện thoại một lát rồi cả 2 mới chịu bỏ đi.

Anh ông M.X phát hiện bả chó được bỏ ngay trước cổng nhà nên đã thu gom, bỏ xuống cống thoát nước.

"Lúc đó, nếu không có anh em tôi ở nhà thì mấy người đó mở cổng nhà ôm chó đi luôn rồi. Sau đó, con chó nằm mê man, chúng tôi cứu chữa không được. Nuôi con chó biết bao nhiêu năm, cưng và chăm sóc nó rất kỹ vậy mà bị đánh bả chết. Gia đình tôi buồn mấy hôm nay", ông M.X nói.

Hai người đàn ông đứng trước nhà ông M.X sau khi chó bị trúng bả CẮT TỪ CLIP

Nhận được tin báo, Công an xã Cát Chánh đã trích xuất camera, xem lại hình ảnh và đang truy tìm thủ phạm gây ra các vụ trộm chó tại địa phương để xử lý. Đồng thời, Công an xã Cát Chánh còn kêu gọi người dân có thông tin liên quan đến 2 người bắt chó này báo với công an để hỗ trợ công tác điều tra.