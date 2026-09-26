Bắt bị can lái xe tông cảnh sát giao thông bất tỉnh

Ngày 26.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Nhân (23 tuổi, ở phường Rạch Giá), để điều tra, xử lý về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Nhân về hành vi "chống người thi hành công vụ" ẢNH: TIẾN TẦM

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 10.9, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang thực hiện công tác tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến quốc lộ 63 đoạn đi bến phà Xẻo Rô cũ thuộc ấp An Bình, xã Bình An. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thiếu tá Trần Ngọc Nam, cán bộ tổ tuần tra, phát hiện Nguyễn Minh Nhân điều khiển xe máy biển kiểm soát 68AC-015.xx không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Công an tỉnh An Giang xử lý hiện trường vụ chống người thi hành công vụ do Nguyễn Minh Nhân gây ra ẢNH: CACC

Tuy nhiên, Nhân không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe máy tăng ga bỏ chạy tông vào thiếu tá Nam đang đứng. Cú tông mạnh khiến cả thiếu tá Nam và Nhân cùng ngã xuống đường bị thương bất tỉnh, sau đó được đưa vào Bệnh viện đa khoa Kiên Giang cấp cứu. Chiếc xe máy do Nhân điều khiển bị hư hỏng.

Qua kiểm tra, xác minh, Nhân không có giấy phép lái xe, sử dụng rượu và ma túy. Tại cơ quan công an, Nhân thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ. Hiện vụ việc được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý.