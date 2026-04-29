Bắt bị can vận chuyển trái phép động vật quý hiếm trị giá hơn 20 tỉ đồng

Ngày 29.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Hoan (57 tuổi, ở ấp 125, xã Đông Thạnh, TP.HCM) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa thuộc nhóm động vật quý hiếm, nguy cấp, ưu tiên bảo vệ qua biên giới.

Bị can Phạm Văn Hoan nghe tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa thuộc nhóm động vật quý hiếm, nguy cấp, ưu tiên bảo vệ qua biên giới ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 3.10.2025, Hoan vận chuyển hàng hóa gồm trai tai tượng, vảy tê tê Java, da trăng, mật kỳ đà, mật trăng, da cá đuối mũi xẻng, mỏ chim hồng hoàng mũ cối…. từ vùng biển ngoài lãnh thổ Việt Nam đến cửa sông Eo Lói (giáp sông Cổ Chiên, thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long) thì bị lực lượng Bộ đội biên phòng Vĩnh Long bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật vi phạm.

Qua làm việc, Hoan khai nhận được thuê vận chuyển số hàng hóa trên với tiền công 140 triệu đồng, nhưng không tìm hiểu về chủng loại hàng hóa mà bản thân được thuê vận chuyển.

Kết quả điều tra xác định số hàng hóa do Hoan vận chuyển thuộc nhóm động vật quý hiếm, nguy cấp, ưu tiên bảo vệ, với tổng giá trị hơn 20 tỉ đồng.

Hiện vụ vận chuyển trái phép động vật quý hiếm nêu trên được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.