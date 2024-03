Bắt Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan

Chiều 8.3, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án nhận hối lộ, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, về tội nhận hối lộ.

Đây là động thái mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và các đơn vị liên quan.

C03 đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của bà Lan và mở rộng điều tra, làm rõ các sai phạm của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và đơn vị có liên quan để xử lý theo quy định, đồng thời áp dụng các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc B.V.P

Bà Hoàng Thị Thúy Lan (58 tuổi, quê tại P.Ngô Quyền, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) từ giáo viên Trường THCS Duy Phiên (H.Tam Dương, Vĩnh Phúc) đã phấn đấu và kinh qua nhiều vị trí từ cấp huyện đến cấp tỉnh, trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vào năm 2015.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, Tập đoàn Phúc Sơn hoạt động tại Vĩnh Phúc từ năm 2004, là doanh nghiệp vừa phải, hoạt động trong phạm vi cấp huyện. Từ năm 2015, doanh nghiệp này "vươn mình mạnh mẽ" khi nhận được nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Hiện, doanh nghiệp này có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỉ đồng.

C03 bước đầu xem xét 2 dự án ở Vĩnh Phúc cho thấy, Tập đoàn Phúc Sơn đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 640 tỉ đồng. Hiện tập đoàn này còn nợ thuế hàng chục nghìn tỉ đồng. Nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện bàn giao nhưng đã bán và thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại cho người dân hàng chục nghìn tỉ đồng.

Để dẫn đến vi phạm trên, trung tướng Tô Ân Xô cho hay có trách nhiệm của cơ quan quản lý khi không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính nên mặc dù doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ tài chính, thuế nhưng vẫn hoạt động. Không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án dẫn đến việc doanh nghiệp nhỏ, cấp huyện nhưng vươn ra khắp nơi, trúng thầu nhiều dự án hàng nghìn tỉ đồng, trong khi năng lực của công ty vừa phải, nhiều tập đoàn hùng mạnh cũng không nhận được các dự án này.