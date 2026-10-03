Bất chấp biển cấm, người đàn ông cho khỉ ăn rồi vứt túi ni lông xuống bãi cỏ

Sáng 3.10, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, đã nắm được thông tin một người dân cho khỉ ăn tại khu vực dưới chân núi Sơn Trà, nơi có đặt bảng cấm cho khỉ ăn. Đoạn clip ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo nội dung clip, chiều 2.10, một người đàn ông mang theo 2 túi ni lông đựng trái cây, bánh... đến khu vực ngã ba đường Lê Văn Lương - Hoàng Sa (dưới chân núi Sơn Trà, thuộc phường Sơn Trà) rồi đứng giữa bầy khỉ hoang để cho ăn.

Thời điểm này, nhiều người dân, trong đó có cả trẻ em, tập trung theo dõi cảnh người đàn ông đổ thức ăn cho bầy khỉ. Đáng chú ý, ngay tại khu vực này đã có bảng tuyên truyền, nhắc nhở và cấm người dân, du khách cho khỉ ăn.

Người đàn ông mang túi ni lông chứa trái cây, bánh... ra cho bầy khỉ hoang ăn tại khu vực dưới chân núi Sơn Trà ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Sau khi cho bầy khỉ ăn hết số thức ăn mang theo, người đàn ông không thu gom túi ni lông mà tiện tay vứt luôn xuống bãi cỏ. Hình ảnh người dân bất chấp biển cấm, cho khỉ hoang ăn giữa nơi đông người, sau đó bỏ lại túi ni lông trên bãi cỏ khiến nhiều người bức xúc. Bởi việc cho động vật hoang dã ăn tưởng như là hành động thể hiện sự yêu thương nhưng có thể làm thay đổi tập tính kiếm ăn tự nhiên của chúng.

Trên mạng xã hội, người dùng Facebook N.H.V cho rằng, cơ quan truyền thông và địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, đồng thời đặt biển cấm cho khỉ ăn tại khu vực này nhưng vẫn có người bất chấp. Theo người này, việc thay đổi thói quen tự kiếm thức ăn của khỉ hoang thực chất đang gây hại cho bầy khỉ.

Cùng quan điểm, H.T.V cho rằng cần có chế tài xử phạt nghiêm đối với những trường hợp cố tình bất chấp biển cấm, qua đó chấn chỉnh tình trạng cho khỉ ăn tại núi Sơn Trà.

Bầy khỉ tập trung quanh người đàn ông đang đổ thức ăn xuống cho chúng ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Cùng ngày 3.10, đại diện lãnh đạo UBND phường Sơn Trà cho biết, các lực lượng chức năng vẫn thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân và du khách không cho khỉ ăn.

Theo đại diện UBND phường Sơn Trà, việc cho khỉ ăn có thể làm thay đổi thói quen kiếm ăn tự nhiên của bầy khỉ, dẫn đến tình trạng chúng phụ thuộc vào nguồn thức ăn do con người cung cấp.

Khi không được cung cấp thức ăn, khỉ có thể tấn công người hoặc tràn xuống khu dân cư để tìm thức ăn, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Bất chấp bảng cấm, người đàn ông cho bầy khỉ hoang ăn ở núi Sơn Trà gây bức xúc

Đại diện Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng cho biết, theo lịch tuần tra, lực lượng của đơn vị thường xuyên có mặt tại khu vực, nhắc nhở người dân và du khách không cho khỉ ăn.

"Chúng tôi vẫn thường xuyên tuần tra, nhắc nhở du khách. Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, nhắc nhở và sẽ phối hợp với cơ quan chức năng khác có những chế tài xử phạt", đại diện lãnh đạo Ban quản lý nói.

Nhiều người dân, du khách tập trung theo dõi cảnh người đàn ông cho bầy khỉ hoang ăn tại khu vực dưới chân núi Sơn Trà ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Việc cho khỉ ăn tại Sơn Trà đã được cơ quan chức năng tuyên truyền, cảnh báo nhiều lần. Tuy nhiên, hình ảnh từ đoạn clip cho thấy vẫn còn trường hợp cố tình phớt lờ biển cấm, vừa tác động đến tập tính của động vật hoang dã, vừa để lại rác tại khu vực cảnh quan.

Trước tình trạng này, cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, nhắc nhở và phối hợp xử lý nhằm hạn chế việc người dân, du khách cho khỉ ăn, góp phần bảo vệ môi trường sống tự nhiên của bầy khỉ hoang trên bán đảo Sơn Trà.