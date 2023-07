Bất chấp thị trường khó khăn, Masan vẫn tiếp tục đà tăng trưởng

Theo báo cáo tài chính nửa đầu năm nay của Công ty CP Tập đoàn Masan, doanh thu thuần đạt 37.315 tỉ đồng, tăng 3,6% so với mức 36.023 tỉ đồng của nửa đầu năm 2022. Doanh thu từ đa số các hoạt động đều gia tăng. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của Masan chỉ đạt 868 tỉ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước

Trong đó, doanh thu của The CrownX (TCX) đạt 26.835 tỉ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ. EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao) của TCX đạt 3.507 tỉ đồng, tăng 10,3% và 28,3% so với cùng kỳ năm trước.

Sản phẩm thịt của Masan MeatLife tăng trưởng mạnh về doanh thu MSN

Đối với WinCommerce (WCM), doanh thu thuần đạt 14.517 tỉ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. WCM đã mở thêm 152 cửa hàng WinMart+ và 2 siêu thị WinMart mới trong 6 tháng đầu năm 2023, nâng tổng số điểm bán lên 3.511 địa điểm trên toàn quốc cho cả siêu thị mini và siêu thị. 106 cửa hàng WIN đạt mức tăng trưởng doanh số bán hàng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp của WCM cải thiện lên 24,8% trong quý 2/2023.

Bên cạnh đó, doanh thu thuần của Masan Consumer (MCH) ghi nhận mức tăng trưởng 4,7% lên 12.940 tỉ đồng trong nửa đầu năm 2023 so với cùng kỳ. Các ngành hàng gia vị, thực phẩm tiện lợi, và sản phẩm chăm sóc cá nhân, gia đình (HPC) ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 21,3%, 7,8%, và 52,1% trong 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ. Riêng trong quý 2/2023, các ngành hàng này ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu lần lượt là 29,8%, 24,6%, và 73,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nổi bật với doanh thu cao hơn trên tất cả các phân khúc sản phẩm và đẩy mạnh mảng kinh doanh thịt chế biến, Masan MeatLife (MML) đạt doanh thu lên 3.303 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, tăng so với cùng kỳ. Công ty đã thu hẹp khoảng cách giá với chợ truyền thống thông qua chương trình giá độc quyền cho hội viên WIN đối với sản phẩm thịt có thương hiệu.

Riêng hệ thống cửa hàng Phúc Long ghi nhận doanh thu giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước với việc mở cửa hàng mới chậm hơn trong bối cảnh ngành bán lẻ F&B gặp khó khăn...

Masan cho biết sẽ tiếp tục tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế trên thị trường vốn để gia hạn các khoản nợ, cải thiện lãi suất, và gia tăng lợi nhuận thông qua việc giảm đòn bẩy tài chính."Đáp ứng vạn nhu cầu của người tiêu dùng luôn là kim chỉ nam cho các hành động của chúng tôi. Người tiêu dùng bắt đầu nhìn nhận và tưởng thưởng cho chúng tôi vì những phát kiến luôn đặt người tiêu dùng làm trọng tâm như: Chương trình hội viên, các mô hình bán lẻ, sản phẩm FMCG. Tôi tin chắc rằng, những "cơn gió thuận chiều" của nửa cuối năm nay sẽ là nền tảng vững chắc, mang lại những tăng trưởng đột phá cho năm 2024", ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan chia sẻ thêm.