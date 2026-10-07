Bắt chủ quán karaoke mua bán thiếu nữ 15 tuổi, ép 'gánh nợ' 70 triệu đồng

Ngày 6.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về các hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và giam giữ người trái pháp luật.

Các bị can tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Trong 3 người bị khởi tố, Lê Đỗ Hiếu (28 tuổi, ngụ P.Hàm Rồng, Thanh Hóa; chủ quán karaoke Thế Cảnh, địa chỉ tại P.Đông Tiến, Thanh Hóa) bị khởi tố để điều tra về các hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và giam giữ người trái pháp luật; Hoàng Ngọc Cường (32 tuổi, ngụ xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa; chủ quán karaoke Hoàng Gia) bị khởi tố điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi; Lê Thế Cảnh (24 tuổi, ngụ P.Đông Tiến; nhân viên quán karaoke Thế Cảnh) bị khởi tố điều tra về hành vi giam người trái pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, tháng 4.2026, L.T.S (15 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) và H.T.T.T (17 tuổi, ngụ tỉnh Tuyên Quang) chuyển từ làm nhân viên một quán karaoke khác đến quán karaoke Hoàng Gia của Hoàng Ngọc Cường. Khi đó, Cường đã trả nợ 3 triệu đồng thay S. và T., đã vay của quán karaoke nơi làm trước đó.

Đến tháng 6, S. cùng 3 nhân viên trong quán karaoke Hoàng Gia xin nghỉ việc thì Cường cho biết cả 4 người đang nợ tổng 32 triệu đồng, nếu muốn chuyển đi nơi khác phải trả hết nợ.

Sau đó, Cường liên hệ và Lê Đỗ Hiếu (chủ quán karaoke Thế Cảnh) đồng ý trả 32 triệu đồng cho S. và 3 nhân viên khác để tiếp nhận cả 4 người này về làm nhân viên cho quán karaoke của Hiếu.

Sau khoảng 1 tháng làm việc cho Hiếu, trong 4 người chuyển đến thì 3 người bỏ trốn, chỉ còn mình S. ở lại. Lúc này, Hiếu đã yêu cầu S. phải "gánh nợ" thay cho 3 người đã bỏ trốn với tổng số tiền 70 triệu đồng.

Không chỉ bắt S. gánh nợ, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Hiếu bắt ép S. và H.T.T.T ăn, ở trong một container đặt tại quán karaoke Thế Cảnh.

Hiếu giao Lê Thế Cảnh giám sát, theo dõi S. và T., không cho 2 người này đi lại tự do, khi cần ra ngoài phải có Cảnh đi cùng, thậm chí khi cần đi vệ sinh, S. và T. phải báo cho Cảnh mở khóa mới đi được.

