Phá đường dây mua bán người liên tỉnh, giải cứu nhóm trẻ em dưới 16 tuổi

Ngày 2.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quốc Vũ (30 tuổi, ở thôn Văn Thạch, xã Núi Thành), Huỳnh Thị Phong (31 tuổi, ở thôn Cẩm Khê, xã Tây Hồ, cùng thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Phu (39 tuổi, ở thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, quy định tại điều 151 bộ luật Hình sự.

Nhóm 3 bị can trong đường dây mua bán trẻ em liên tỉnh ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi bị khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: CTV

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số tụ điểm karaoke tại các khu vực Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành thường xuyên tuyển dụng nhân viên nữ phục vụ khách.

Đáng chú ý, giữa các tụ điểm có tình trạng trao đổi, chuyển nhượng nhân viên nữ cho nhau.

Nhận định hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Đà Nẵng và công an các xã, phường liên quan rà soát, quản lý các tụ điểm karaoke trên địa bàn.

Qua rà soát, Đặng Quốc Vũ nổi lên với vai trò chăn dắt, quản lý, điều hành nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke khu vực xã Núi Thành.

Theo tài liệu thu thập được, đối với những nhân viên nữ không nghe lời, không phục vụ khách, Vũ chuyển giao cho các đầu mối khác cùng làm nghề quản lý nhân viên nữ phục vụ quán karaoke hoặc chủ cơ sở karaoke để cấn trừ nợ.

Xác định hành vi của Vũ có dấu hiệu của tội phạm mua bán người, đồng thời có sự tham gia giúp sức của nhiều nghi phạm trong và ngoài tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng xác lập chuyên án trinh sát bí số 0926B để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ thủ đoạn sang tay, chuyển giao nhân viên nhằm đối phó với lực lượng công an, ngày 24.9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an xã thành lập 5 tổ công tác, đồng loạt triển khai phá án.

Các tổ công tác bắt giữ 6 nghi phạm liên quan; đồng thời giải cứu 8 nữ nhân viên karaoke dưới 18 tuổi đang làm tiếp viên phục vụ quán karaoke. Trong đó, có 3 trường hợp bị mua bán, 5 trường hợp bị dụ dỗ làm tiếp viên karaoke.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, ngày 10.9, Đặng Quốc Vũ tiếp nhận cháu V.T.V (15 tuổi) để làm nhân viên phục vụ các quán karaoke khu vực xã Núi Thành.

Đến ngày 20.9, Vũ chuyển giao cháu V.T.V cho Huỳnh Thị Phong, người quản lý quán karaoke Ken tại thôn Cẩm Khê, xã Tây Hồ. Phong thanh toán cho Vũ 4,7 triệu đồng rồi đưa V.T.V về quán karaoke Ken làm việc.

Với phương thức tương tự, hồi tháng 6, Vũ cũng đã bỏ ra 15 triệu đồng để tiếp nhận từ Nguyễn Văn Phu 2 cháu Đ.T.N (15 tuổi, ở xã Sơn Thủy) và Đ.T.M.T (13 tuổi, ở xã Sơn Ba, cùng tỉnh Quảng Ngãi) về làm nhân viên phục vụ quán karaoke.

Phu cũng là người chăn dắt, điều hành nhân viên phục vụ tại các quán karaoke ở tỉnh Quảng Ngãi.

Trong quá trình phá án, lực lượng Cảnh sát hình sự kiểm tra căn nhà Vũ thuê của ông M.B.T tại thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành làm nơi ở cho các nhân viên. Tại đây, tổ công tác phát hiện 8 trường hợp bị Vũ lôi kéo, dụ dỗ làm nhân viên phục vụ quán karaoke, gồm 5 trẻ em dưới 16 tuổi và 3 nữ nhân viên khác từ 16 đến dưới 18 tuổi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, làm rõ các bị can liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.