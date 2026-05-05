Giải cứu bé gái 14 tuổi bị ép phục vụ karaoke, bóc trần đường dây buôn người

Chiều 5.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa làm rõ, triệt phá đường dây "mua bán người dưới 16 tuổi" và "bắt, giữ người trái pháp luật" hoạt động liên tỉnh, đồng thời thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 nghi phạm liên quan.

Công an thành phố Đà Nẵng tạm giữ nhóm nghi phạm mua bán người dưới 16 tuổi

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về đấu tranh với tội phạm mua bán người và tội phạm có tổ chức, Phòng Cảnh sát hình sự đã tăng cường rà soát các tụ điểm karaoke trên địa bàn và vùng giáp ranh, phát hiện nhiều cơ sở có dấu hiệu tuyển dụng, trao đổi nhân viên nữ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm.

Ngày 1.5, lực lượng trinh sát nắm thông tin cháu N.N.T.G (14 tuổi) vừa được "giải cứu" trở về nhà sau thời gian bị ép buộc phục vụ tại một quán karaoke ở đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Nhận thấy dấu hiệu tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã vận động gia đình đưa nạn nhân đến làm việc, đồng thời triển khai lực lượng truy xét trên nhiều địa bàn tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Do nạn nhân còn nhỏ tuổi, tâm lý hoảng loạn, thông tin cung cấp rời rạc, công tác xác minh ban đầu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chỉ sau 12 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, các tổ công tác đã làm rõ vụ việc, triệu tập 11 người liên quan để đấu tranh.

Nghi phạm Trần Thái Bảo, Dương Minh Thanh, Lâm Gia Huy (từ trái sang)

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 6 nghi phạm trực tiếp thực hiện hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và bắt, giữ người trái pháp luật. Bao gồm: Nguyễn Thị Diệp (35 tuổi, trú thôn Diêm Điền, xã Tam Xuân), Trần Thái Bảo (19 tuổi), Dương Minh Thanh (31 tuổi, cùng trú thôn Bầu Bính, xã Thăng An), Lâm Gia Huy (20 tuổi, trú thôn Bình Dương, xã Thăng An, cùng thành phố Đà Nẵng), Trương Đình Hiếu (35 tuổi, hộ khẩu thường trú thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn), Đặng Quang Hậu (23 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Nghi phạm Trương Đình Hiếu (bên trái) và Đặng Quang Hậu

Theo điều tra ban đầu, Dương Minh Thanh, Trần Thái Bảo và Lâm Gia Huy đã bắt giữ trái pháp luật, đánh đập, ép buộc cháu G. làm việc để trả nợ. Sau đó, thông qua Nguyễn Thị Diệp, các nghi phạm này chuyển giao nạn nhân cho Trương Đình Hiếu và Đặng Quang Hậu để tiếp tục bóc lột, cưỡng ép lao động tại quán karaoke.

Nghi phạm Nguyễn Thị Diệp

Nhóm 6 nghi phạm này đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định đã được Viện KSND khu vực 3 thành phố Đà Nẵng phê chuẩn. Tang vật thu giữ gồm nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, nội dung chuyển tiền và giấy tờ liên quan đến hoạt động mua bán người.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các nghi phạm liên quan.