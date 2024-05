Bắt chủ thầu xây dựng trả công người lao động bằng ma túy

Ngày 17.5, thượng tá Vũ Văn Thưởng, Trưởng công an H.Thủy Nguyên (Hải Phòng), cho biết Cơ quan CSĐT công an huyện này vừa triệt phá nhóm tội phạm sử dụng thủ đoạn mới, trả công người lao động bằng ma túy.

2 đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc mua bán trái phép chất ma túy, gồm: chủ thầu xây dựng Nguyễn Bá Khánh (33 tuổi, trú xã An Ấp, H.Quỳnh Phụ, Thái Bình) và cai thầu lao động Lường Văn Cường (30 tuổi, trú tại xã Thôm Mòn, H.Thuận Châu, Sơn La).

Ma túy được các bị can chia nhỏ thành nhiều gói để bán và trả công cho người lao động thay vì trả bằng tiền vừa bị Công an H.Thủy Nguyên thu giữ sau đợt truy quét CACC

Theo thượng tá Thưởng, tối 11.5, Khánh và Cường bị Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an H.Thủy Nguyên phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Hải Phòng và Cảnh sát biển vùng 1 bắt quả tang đang chia nhỏ ma túy thành nhiều gói tại phòng trọ trên địa bàn xã An Lư.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 237,69 gram heroin, 2 cân điện tử cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Khánh và Cường khai cùng nhau bàn bạc, mua ma túy về nhà trọ, chia nhỏ thành nhiều gói bán kiếm lời và trả công cho công nhân xây dựng thay vì trả tiền.

Thời điểm bị bắt, bị can Cường đang quản lý và sử dụng hơn 50 lao động ngoại tỉnh. Sau khi hoàn tất hồ sơ, ra quyết định khởi tố, Công an H.Thủy Nguyên đã bàn giao vụ án cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Hải Phòng điều tra mở rộng theo thẩm quyền.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về việc phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy tại địa bàn có khu công nghiệp, dự án tập trung đông người lao động ngoại tỉnh, Công an H.Thủy Nguyên thời gian qua đã phối hợp với phòng nghiệp vụ của công an thành phố bắt giữ, xử lý 32 vụ việc về ma túy với 51 đối tượng, trong đó 8 vụ mua bán trái phép chất ma túy với 18 đối tượng; xác lập, triệt phá 3 chuyên án, xóa phá 11 ổ nhóm.

Đồng thời, Công an H.Thủy Nguyên phối hợp chủ thầu xây dựng kiểm tra nước tiểu đối với 160 lao động tỉnh ngoài đang làm việc và lưu trú trong và ngoài dự án đảo Vũ Yên, qua đó phát hiện, đưa 92 đối tượng dương tính với ma túy vào Cơ sở cai nghiện Gia Minh để lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.