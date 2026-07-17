Bắt chủ tiệm photocopy làm hàng ngàn tài liệu in con dấu giả để bán

Ngày 17.7, thông tin từ Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Chiến (53 tuổi, ngụ khối Hưng Dũng 5, P.Trường Vinh, Nghệ An) để điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị can Lê Văn Chiến tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau một thời gian xác minh, theo dõi, cơ quan công an xác định, thời gian qua, bị can Lê Văn Chiến đã làm nhiều tài liệu, chữ ký và con dấu giả của các cơ quan tổ chức.

Bị can này hoạt động kinh doanh photocopy, in ấn và nhận thầu tư vấn thiết kế, quản lý công trình, đã nhận làm giả nhiều loại giấy tờ bằng cách thu thập hình ảnh phôi của giấy tờ, tài liệu rồi sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để tạo mẫu dấu, chữ ký, dùng máy in phun màu, máy in nhiệt... để in ấn các loại giấy tờ, bán lại cho người có nhu cầu. Mỗi loại giấy tờ, tài liệu làm giả, bị can này bán từ 1 - 1,5 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của Lê Văn Chiến, cơ quan công an phát hiện, thu giữ hơn 1.000 đầu tài liệu, hình dấu nghi vấn là giả, 4 bộ CPU máy tính, 2 máy in màu, 1 máy ép nhiệt cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Giấy tờ, tài liệu làm giả bị thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Lê Văn Chiến khai nhận, thấy nhiều người có nhu cầu cần giấy tờ nên bị can nảy sinh ý định nhận làm giả giấy tờ, tài liệu để thu lợi.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Lê Văn Chiến học cách làm giả các loại giấy tờ, lấy mẫu con dấu, tài liệu trên mạng xã hội, khi khách đến photo, in ấn văn bằng chứng chỉ, Chiến lưu mẫu lại để phục vụ việc làm giả cho khách có nhu cầu.