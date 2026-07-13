Nghệ An sáp nhập trường học như thế nào?

Ngày 13.7, thông tin từ Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, cơ quan này đang khẩn trương thực hiện việc rà soát, đánh giá thực trạng các trường học để sắp xếp, sáp nhập trường theo chỉ đạo của trung ương.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An, đến ngày 15.7, phương án tổng thể sẽ được hoàn thiện và chuyển trực tiếp xuống các xã, phường để lấy ý kiến. Sau khi có sự đồng thuận và thống nhất cao giữa sở và cấp xã, phường, Sở GD-ĐT sẽ tiếp tục tham vấn chuyên môn từ các sở ngành, sau đó sẽ tổng hợp, tiếp thu, tinh chỉnh phương án tối ưu nhất để trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt phương án.

Sau sáp nhập, P.Vinh Lộc (Nghệ An) hiện có 5 trường tiểu học ẢNH: K.HOAN

Việc tái cơ cấu nhân sự sẽ được thực hiện theo phương án giảm biên chế quản lý gián tiếp, tăng cường biên chế trực tiếp đứng lớp giảng dạy. Đối với đội ngũ cán bộ quản lý dôi dư sau sáp nhập, Sở GD-ĐT Nghệ An sẽ chủ động xây dựng phương án điều chuyển phù hợp theo nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ.

Theo đó, các cán bộ dôi dư sẽ phân công đảm nhiệm vai trò cán bộ phụ trách giáo dục tại cấp xã (phù hợp với mô hình quản lý mới), luân chuyển trở lại làm giáo viên trực tiếp giảng dạy phát huy chuyên môn hoặc linh hoạt giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân và năng lực thực tiễn.

Ông Khoa cũng cho biết Nghệ An sẽ thực hiện sắp xếp theo tính đặc thù vùng miền. Tại khu vực đồng bằng và đô thị mật độ trường lớp lớn, giao thông thuận lợi, ưu tiên sáp nhập ngang (các trường cùng cấp học có vị trí gần nhau) để hình thành những trường trọng điểm, quy mô lớn, sở hữu hệ thống phân hiệu đồng bộ. Tại vùng núi cao, biên giới, vùng sâu vùng xa sẽ áp dụng chiến lược sáp nhập dọc, hình thành mô hình trường phổ thông liên cấp (nhiều cấp học gộp lại trên cùng một địa bàn).

Theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, sau sáp nhập mục tiêu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập. Ông Khoa cho rằng, việc sáp nhập sẽ thực hiện tinh gọn đầu mối quản trị hành chính, không thu hẹp cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh.

Nghệ An hiện có 1.412 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập.