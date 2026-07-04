Lớp học trường làng ở Nghệ An có 18 học sinh đạt điểm 10 môn toán

Cổ tích viết từ lớp học trường làng: 18 học sinh đạt điểm 10 môn toán

Câu chuyện Lê Minh Hiếu, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Quỳnh Lưu 1, có điểm khối A cao nhất tỉnh Nghệ An đồng thời là 1 trong 3 thủ khoa toàn tỉnh với 37,75 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Mới đây, thông tin lớp học này có tới 18 học sinh đạt điểm 10 càng khiến mạng xã hội trầm trồ.

Không những vậy, các vị trí á khoa, tam khoa hay top 10 của tỉnh cũng gọi tên học sinh của lớp 12A1, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 như: Phan Trung Long (37,5 điểm); Chu Quỳnh Thương (37,25 điểm)…

Lớp 12A1, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 ẢNH: NVCC

Lớp 12A1 Trường THPT Quỳnh Lưu 1 có 51 học sinh. Bên cạnh kỳ tích 18 điểm 10 môn toán, các môn học khác của lớp cũng đạt thành tích đáng kể. Điểm trung bình môn môn vật lý của lớp là 8,11; môn hóa học là 8,77; môn ngữ văn là 7,93.

Thầy Hồ Sỹ Nam Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Lưu 1, cho biết toàn trường có 634 thí sinh dự thi, 100% học sinh đậu tốt nghiệp. Riêng môn toán có 44 điểm 10, trong đó lớp 12A1 có 18 điểm 10 môn học này. Người đứng đầu ngôi trường hiếu học này chia sẻ với nỗ lực của từng học sinh, phụ huynh, giáo viên ở từng môn học, từ vị trí 20 của nhiều năm trước, năm nay Trường THPT Quỳnh Lưu vươn lên xếp thứ 4 toàn tỉnh.

Thành tích lớp 12A1 trong kỳ thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: TRẦN NGỌC MINH

"Thành tích hôm nay là niềm tự hào, đồng thời cũng là động lực để mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 1 tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống hiếu học, không ngừng đổi mới, sáng tạo. Tôi mong các thế hệ học sinh tiếp theo sẽ tiếp tục duy trì và phát triển truyền thống thành tích của nhà trường", thầy Hồ Sỹ Nam Thắng chia sẻ.

Điều gì làm nên "lớp học kỳ tích" ở vùng quê?

Phan Trung Long, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Quỳnh Lưu 1, chia sẻ thầy cô không chỉ là những người truyền dạy kiến thức mà còn như những người bạn, người cha, người mẹ kịp thời nắm bắt tâm tư học trò. "Thầy cô của chúng em rất tâm lý. Tụi em lơ là hay sa sút trong học tập, thầy cô biết nhắc nhở ngay", Long chia sẻ.

Lê Minh Hiếu (phải) và Phan Trung Long học sinh lớp 12A1, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 ẢNH: NVCC

Trong kỳ thi THPT vừa qua, Long đạt tổng điểm 37,5. Trong đó môn toán và hóa, Long đạt điểm tuyệt đối 10 điểm, lý: 9,25; văn: 8,25. Trong ấn tượng của Long, thầy Trần Ngọc Minh, giáo viên dạy toán là người thầy hài hước, vui tính, luôn để ý quan tâm sâu sắc đến từng học sinh và nghiêm khắc khi cần thiết.

Bên cạnh những học sinh đạt thành tích cao cũng có không ít học trò chưa đạt được kết quả như mong muốn. Cô Nguyễn Thị Tám, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, chia sẻ có những đêm muộn, đọc tin nhắn xin lỗi của học trò. "Đích đến cuối cùng của giáo dục là giá trị các em mang đến cho xã hội chứ không phải kết quả một kỳ thi. Các em cần xác định rõ sở thích, năng lực và ước mơ của mình để lựa chọn con đường phù hợp", cô Tám trải lòng.

Cô Nguyễn Thị Tám bên các học trò lớp 12A1 ẢNH: NVCC

Thầy Trần Ngọc Minh nói rằng hơn cả những điểm 10 hay những thành tích rất đáng tự hào, điều thầy mong nhất là các em 12A1 khi bước ra khỏi mái trường THPT Quỳnh Lưu 1 sẽ trở thành những người tử tế, bản lĩnh, biết sống có trách nhiệm với gia đình, quê hương và xã hội.

"Tôi mong các em luôn giữ được tinh thần ham học, ý chí vượt khó, sự khiêm tốn và lòng biết ơn. Điểm số có thể là dấu mốc đẹp của tuổi học trò, nhưng nhân cách, nghị lực và khát vọng vươn lên mới là hành trang bền vững để các em đi xa hơn trong cuộc đời", thầy Ngọc Minh chia sẻ.

Với người viết, điều đọng lại khi lắng nghe câu chuyện cùng các nhân vật về tinh thần hiếu học, sự tận tâm của thầy cô và niềm tin rằng khi có quyết tâm, phương pháp đúng và sự đồng hành của nhà trường, những lớp học ở "trường làng" vẫn có thể tạo nên những kỳ tích.