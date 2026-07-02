Cú đúp thủ khoa của nam sinh xứ Nghệ từng thi trượt trường chuyên

Câu chuyện của nam sinh trường làng lập cú đúp thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 khiến người dân địa phương nở mày nở mặt. Mạng xã hội liên tục tìm kiếm, chia sẻ thông tin về em và gọi Lê Minh Hiếu là "học bá xứ Nghệ".

Nam sinh trường làng lập cú đúp thủ khoa

Tốn khá nhiều thời gian chúng tôi mới liên hệ được với gia đình thủ khoa Lê Minh Hiếu. Từ khi hay tin, bạn bè, hàng xóm liên tục gửi lời chúc mừng, chia vui cùng gia đình cậu học trò học giỏi, điềm đạm và có phần khiêm nhường. Tối 1.7 cũng là lần hiếm hoi Hiếu xin phép bố mẹ đi chơi cùng bạn bè đến 23 giờ vì những niềm vui mà nam sinh đã nhận được trong ngày.

Lê Minh Hiếu thủ khoa khối A00 tỉnh Nghệ An ẢNH: NVCC

Hiếu tâm sự: "Năm lớp 9, em từng thi vào trường chuyên nhưng không đậu. Thi trượt nên em bung xõa hết mùa hè năm đó. Lên lớp 10, em chính thức tập trung học". Nhìn lại chặng đường đã đi qua, nam sinh xứ Nghệ nói rằng bản thân biết ơn những chuyện xảy ra trong cuộc đời kể cả những thất bại. Hiếu nhận ra thất bại chỉ là một kết quả chưa như ý ở thời điểm hiện tại, còn từ bỏ mới là điều khiến mọi cơ hội khép lại.

Với thủ khoa Lê Minh Hiếu, học trường làng không phải là điều bất lợi khi có mục tiêu rõ ràng và sự kiên trì. Đặc biệt sự tận tình, tâm huyết của thầy cô Trường THPT Quỳnh Lưu 1 là động lực để em cố gắng.

Ông Lê Minh Hợp (52 tuổi), bố của thủ khoa Lê Minh Hiếu nhớ lại: "Điều vợ chồng tôi lo lắng nhất là sức khỏe của con. Bố mẹ không buồn, chúng tôi chỉ nghĩ con cứ thử sức mình để biết khả năng của mình đến đâu, để cố gắng". Hiếu là con thứ 2 trong nhà có hai anh em. Ông Hợp cho biết rất mừng và tự hào về thành tích của con hôm nay.

Ông Hợp cho biết từ sáng sớm ngày 1.7 cả gia đình đã hồi hộp chờ công bố điểm thi. "Khoảng 8 giờ 30, chúng tôi biết điểm của Hiếu. Đến khoảng 10 giờ, khi các trang thông tin đồng loạt đăng tải, cả nhà mới vỡ òa vì biết con đạt thành tích như vậy", ông xúc động nói. Ông Hợp gửi lời tri ân sâu sắc đến tập thể giáo viên Trường THPT Quỳnh Lưu 1 vì đã truyền cảm hứng, khơi dậy niềm đam mê học tập và luôn tận tình đồng hành cùng con trong suốt những năm học phổ thông.

Đến thủ khoa khối A00 tỉnh Nghệ An

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Lê Minh Hiếu đạt 37,75 điểm trong đó tổ hợp A00 của nam sinh có kết quả toán: 10, hóa học: 10, vật lý: 9,75. Với kết quả này, Hiếu không chỉ là thủ khoa khối A00 tỉnh Nghệ An mà còn là đồng thủ khoa thi tốt nghiệp THPT của tỉnh.

Lê Minh Hiếu bên bố mẹ và thầy giáo Trần Ngọc Minh (áo xanh)

ẢNH: NVCC

Thầy Trần Ngọc Minh, giáo viên dạy toán lớp 12A1, Trường THPT Quỳnh Lưu 1, cho biết việc Hiếu đạt thủ khoa khối A tỉnh Nghệ An không ngoài dự đoán của thầy cô. Ông chỉ có chút tiếc nuối về sai sót nhỏ của cậu học trò sáng dạ trong môn vật lý bởi môn học đó vốn là thế mạnh của Hiếu. "Hiếu sở hữu khả năng tự học và tư duy độc lập rất cao. Nhà trường và thầy cô tự hào về em", thầy Minh chia sẻ.

Lê Minh Hiếu, thủ khoa khối A00 tỉnh Nghệ An, cho biết đam mê khối ngành kỹ thuật ẢNH: NVCC

Hiếu nói em thích ngành kỹ thuật trong đó có ĐH Bách Khoa Hà Nội. Thời gian này, em sẽ dành thời gian học thêm ngoại ngữ, tin học để nâng cao trình độ. Về kinh nghiệm học tập, thủ khoa xứ Nghệ cho biết em không học ngoài, chỉ học trên trường và tự học ở nhà. Hiếu không nhớ đã giải bao nhiêu bộ đề, thay bao nhiêu ruột bút nhưng kiên trì, kỷ luật là điều Hiếu luôn nhắc nhở bản thân mình.

"Em vẫn dùng mạng xã hội. Bình thường em học đến 12 giờ đêm sẽ đi ngủ. Khi đã vào bàn học em sẽ tập trung, làm xong đề sẽ nghỉ giải lao. Em không ngồi học suốt 2-3 giờ liên tục. Kinh nghiệm của em là yếu phần nào sẽ tập trung luyện phần đó, không nên ham luyện đề quá sớm", Hiếu chia sẻ.