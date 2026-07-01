Nữ sinh đoạt cú đúp thủ khoa: 3 bất ngờ cùng lúc, ngoài sức tưởng tượng

Cả gia đình vỡ òa khi biết tin thủ khoa

Sáng 1.7, khi cổng tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chính thức mở, căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Hà (47 tuổi, ở thôn Trà Lý, xã Tam Anh, TP.Đà Nẵng) ngập tràn cảm xúc.

Sau một đêm gần như thức trắng vì hồi hộp, chị Hà cùng con gái là em Trần Hà Yên ngồi trước máy tính chờ đợi giây phút quan trọng. "Khi màn hình hiện tổng điểm 38, hai mẹ con chỉ biết ôm chầm lấy nhau vì quá hạnh phúc", chị Hà xúc động nhớ lại.

Trần Hà Yên tra cứu điểm thi và bất ngờ khi biết mình là thủ khoa ẢNH: C.X

Trần Hà Yên (học sinh Trường THPT Cao Bá Quát), là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của thành phố với tổng điểm 38. Trong đó, Yên đạt điểm tuyệt đối ở môn toán và vật lý; riêng môn hóa học đạt 9,75 điểm, ngữ văn đạt 8,25 điểm.

Không chỉ dẫn đầu toàn TP.Đà Nẵng, Hà Yên còn là thủ khoa tổ hợp A00 với 29,75 điểm (toán 10, vật lý 10, hóa học 9,75), đồng thời là đồng thủ khoa tổ hợp C01 với 28,25 điểm (toán 10, ngữ văn 8,25, vật lý 10). Em cũng nằm trong nhóm 21 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước năm 2026.

Chị Nguyễn Thị Hà kể lại, từ tối 30.6, cả gia đình đã thấp thỏm chờ thời điểm công bố điểm thi. Riêng hai mẹ con gần như không thể chợp mắt vì hồi hộp.

"Tôi cứ đi ra đi vào, nhìn đồng hồ liên tục. Ban đầu chỉ nghĩ con đạt kết quả rất cao. Đến khi thầy cô gọi điện báo Yên là thủ khoa của thành phố, cả nhà mới thật sự vỡ òa. Tôi biết con học tốt nhưng chưa bao giờ dám nghĩ con sẽ trở thành thủ khoa. Đó là niềm tự hào rất lớn của gia đình", chị Hà chia sẻ.

Chân dung nữ thủ khoa Trần Hà Yên ẢNH: C.X

Với Hà Yên, buổi sáng công bố điểm thi là chuỗi cảm xúc liên tiếp ngoài sức tưởng tượng.

"Em rất vui và trong một buổi sáng đã bất ngờ đến 3 lần. Đầu tiên là khi biết mình đạt điểm rất cao, sau đó được báo là thủ khoa thành phố, rồi tiếp tục biết mình dẫn đầu nhiều tổ hợp xét tuyển. Sau khi thi xong, em chỉ nghĩ mình làm bài khá tốt chứ không dám đoán sẽ đạt số điểm như vậy", nữ sinh nói.

Hiểu bản chất thay vì học thuộc

Đằng sau bảng điểm gần như tuyệt đối là những tháng ngày học tập bền bỉ và kỷ luật. Nhiều đêm, Hà Yên học đến 12 giờ, thậm chí 1 giờ sáng để hoàn thành kế hoạch đã đặt ra.

Khác với nhiều bạn cùng trang lứa, nữ sinh không phụ thuộc vào các lớp học thêm mà chủ yếu tự học tại nhà thông qua các khóa học trực tuyến. Em tự xây dựng lộ trình học tập, phân chia thời gian hợp lý và kiên trì thực hiện mỗi ngày.

Hà Yên cho hay điều quan trọng nhất không phải giải được thật nhiều đề mà là hiểu sâu bản chất kiến thức.

Trước khi luyện các dạng bài tập môn tự nhiên, em luôn dành thời gian nắm chắc lý thuyết. Sau đó, em chủ động tìm kiếm đề thi của nhiều trường THPT và các Sở GD-ĐT trên cả nước để rèn luyện. Sau mỗi lần làm đề, em ghi chép cẩn thận những lỗi sai vào một cuốn sổ riêng, phân tích nguyên nhân để không lặp lại trong những lần sau.

"Em quan niệm học là phải hiểu gốc rễ của vấn đề. Khi đã nắm chắc bản chất thì dù đề thi có thay đổi như thế nào, mình vẫn có thể tìm ra hướng giải quyết", Hà Yên chia sẻ.

Hà Yên còn có một "người bạn" đồng hành đặc biệt là AI ẢNH: C.X

Trong quá trình ôn thi, Hà Yên còn có một "người bạn" đồng hành đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Nữ sinh cho biết em thường sử dụng công cụ AI này để tìm hiểu sâu hơn về kiến thức lý thuyết, nhất là môn vật lý. Thay vì tìm lời giải có sẵn, em dùng AI như một trợ lý học tập để giải thích các khái niệm, từ đó tự suy luận và tìm ra phương pháp giải theo tư duy của bản thân.

Nữ thủ khoa cho hay AI chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được sử dụng như công cụ hỗ trợ việc học, giúp người học hiểu vấn đề thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đáp án.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù theo đuổi khối tự nhiên, Hà Yên vẫn đạt 8,25 điểm môn ngữ văn. Môn học Yên từng lo lắng nhất.

"Bí quyết để em đạt điểm cao môn ngữ văn là nắm chắc kiến thức cơ bản được học trên lớp, sau đó vận dụng tư duy logic để xây dựng dàn ý, triển khai luận điểm rõ ràng và mạch lạc trong bài viết", Hà Yên chia sẻ.

Mẹ của Hà Yên là giáo viên Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, còn bố là kỹ sư. Dù công việc bận rộn, cả hai luôn tạo điều kiện tốt nhất để con theo đuổi việc học, từ sách vở, tài liệu đến các khóa học cần thiết.

Sau kỳ thi, Hà Yên dự định đăng ký ngành Vi mạch bán dẫn hoặc Khoa học máy tính tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng). Bên cạnh đó, được truyền cảm hứng từ mẹ và chị gái, em cũng dành sự yêu thích đặc biệt cho ngành sư phạm toán hoặc sư phạm vật lý.

Ở tuổi 18, điều đầu tiên nữ thủ khoa muốn nói sau thành công không phải là những con số trên bảng điểm mà là lời cảm ơn dành cho cha mẹ, những người luôn tin tưởng, động viên và tạo mọi điều kiện để em phát triển.

Được truyền cảm hứng từ mẹ và chị gái, nên Hà Yên cũng dành sự yêu thích đặc biệt cho ngành sư phạm toán hoặc sư phạm vật lý ẢNH: C.X

Thầy Nguyễn Gia Đạo, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát, cho biết Hà Yên là học sinh xuất sắc của trường. Năm lớp 11, em đứng đầu toàn trường; năm lớp 12 đạt giải nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn toán. Thành tích thủ khoa của Hà Yên là niềm tự hào rất lớn đối với nhà trường.

"Nhà trường rất tự hào khi em trở thành 'thủ khoa kép' kỳ thi tốt nghiệp THPT, góp phần vào thành tích nổi bật của trường", ông Đạo nói.