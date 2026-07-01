Từ phụ bếp đến trở thành thủ khoa THPT năm 2026 của tỉnh Cà Mau

Từ phụ bếp, làm việc nhà giúp cha mẹ và bà ngoại lớn tuổi, Bùi Lê Hà Nhân, học sinh Trường THPT Giá Rai, phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh này.

Bùi Lê Hà Nhân và bà ngoại chụp ảnh kỷ niệm tại lễ tri ân trưởng thành của Trường THPT Giá Rai ẢNH: CTV

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Bùi Lê Hà Nhân có tổng số điểm 4 môn là 37.25 điểm. Cụ thể, môn toán đạt điểm 10; hóa học 9.25 điểm; sinh học 9.75 điểm và ngữ văn 8.25 điểm.

Bà ngoại tiếp thêm động lực học giỏi

Chia sẻ với PV Thanh Niên, Bùi Lê Hà Nhân vui mừng, cho biết em rất vui khi biết mình đạt số điểm cao và cũng khá bất ngờ khi hay tin đạt danh hiệu thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Cà Mau.

"Em khá hài lòng với kết quả đạt được, tuy nhiên chỉ hơi tiếc môn hóa học không được điểm 10, bởi đây là môn em học khá tốt. Riêng môn văn chủ yếu thi để xét tốt nghiệp, không phải sở trường nên số điểm đạt được cũng được xem là cao với bản thân", Hà Nhân nói.

Thủ khoa Bùi Lê Hà Nhân tự học ở nhà ẢNH: CTV

Nhân chia sẻ cha mẹ đều làm công nhân cho một công ty chế biến xuất khẩu thủy sản ở địa phương. Em là con một, hàng ngày em ở nhà chung với bà ngoại là bà Nguyễn Thị The (81 tuổi). Do cha mẹ làm công nhân, công việc vất vả, làm việc từ sáng tới chiều mới về nhà, còn bà ngoại thì lớn tuổi. Do đó, hàng ngày ngoài đến lớp học, em phải làm đủ thứ việc nhà. Ngoài phụ bếp, trực tiếp nấu ăn hai bữa cơm chính trong gia đình, em còn giặt quần áo, quét nhà, rửa chén, lau bàn ghế... vừa phụ mẹ vừa chăm lo cho bà ngoại.

Nhân cho biết để đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bản thân rất cố gắng, nỗ lực hết mình trong học tập. Ngoài kiến thức được thầy cô truyền đạt trên lớp, em cũng rèn luyện tinh thần tự học, chịu khó nghiên cứu các loại sách tham khảo. Đặc biệt em sử dụng công nghệ trí tạo nhân tạo (AI) trong học tập. Cụ thể, sử dụng công nghệ AI nhờ rà đề, giải đáp các câu hỏi khó. Em còn cập nhật thông tin trên các trang Wed để tìm hiểu về các môn học. Ngoài ra, em còn tự học lý thuyết trên sách giáo khoa để nâng cao kiến thức.

"Đặc biệt, chính bà ngoại đã tiếp thêm động lực để giúp em cố gắng phấn đấu trong học tập. Bà đã vất vả, vượt qua bao khó khăn chăm sóc em từ lúc mới sơ sinh. Từ học mẫu giáo cho đến học hết lớp 12, bà luôn bên cạnh động viên, dạy bảo", Nhân xúc động kể.

Ước mơ trở thành thầy giáo dạy môn hóa học

Nhân cho biết thêm nhiều năm qua em luôn có ước mơ khi ra trường sẽ trở thành giáo viên dạy môn hóa. Lý do, là em muốn truyền dạy kiến thức học được từ thầy cô để tiếp tục giảng dạy cho những thế hệ kế tiếp. Khi có kết quả tốt nghiệp, em đã chủ động đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào ngành sư phạm môn hóa học tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Thầy Võ Nhật Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Giá Rai, cho biết bản thân rất vui mừng, phấn khởi khi hay tin Bùi Lê Hà Nhân, học sinh Trường THPT Giá Rai, trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Cà Mau.

Theo thầy Tâm, nhiều năm qua Trường THPT Giá Rai luôn nỗ lực trong giảng dạy để đào tạo ra những thế hệ học sinh đủ năng lực, phẩm chất. Riêng em Hà Nhân là một trong số học sinh nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường, em cũng nhiều năm tham gia giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Thành tích đạt được của Hà Nhân sẽ tạo động lực để thế hệ học sinh kế tiếp của trường nỗ lực noi theo. Hy vọng, em sẽ tiếp tục phát huy tinh thần học tập trong môi trường đại học và đạt được thành công trong những chặng đường tiếp theo.