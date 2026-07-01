Xúc động thủ khoa toàn quốc: Ba mất sớm, mẹ tần tảo nuôi khôn lớn

Đang học lái xe, bất ngờ nhận tin trở thành thủ khoa

Quỳnh Trang, học sinh lớp chuyên hóa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên) là thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với tổng 38.5/40 điểm ở bốn môn. Trong đó, Toán và Hóa học đạt điểm tuyệt đối 10, Vật lý 9.75 và Ngữ văn 8.75.

Quỳnh Trang là thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: NVCC

Điều khiến nhiều người xúc động phía sau thành tích ấy là hành trình lớn lên thiếu vắng tình thương của ba. Quỳnh Trang kể ba qua đời khi cô mới 2 tuổi. Từ đó, mẹ một mình gồng gánh nuôi hai chị em khôn lớn.

"Mẹ em là một y tá. Là con út trong nhà, em luôn nhìn thấy mẹ vất vả làm việc, lo trả nợ và chăm lo cho hai chị em nhưng mẹ rất ít khi than phiền. Chính sự hy sinh của mẹ là động lực để em cố gắng học thật tốt, vì em hiểu chỉ có học tập mới giúp mình có một tương lai tốt hơn", Quỳnh Trang chia sẻ.

Số điểm là Quỳnh Trang đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ẢNH: NVCC

Sáng biết tin trở thành thủ khoa, Quỳnh Trang vẫn đang đi học lái xe. "Nhận được kết quả em rất bất ngờ vì điểm còn cao hơn kỳ vọng. Khi đó em chỉ kịp nhắn tin báo tin vui cho mẹ vì hôm nay mẹ có ca trực, sau đó em thông báo với cô giáo rồi tắt điện thoại và tiếp tục buổi học", nữ sinh kể.

Từng áp lực vì liên tục mắc lỗi khi giải đề

Quỳnh Trang cho biết bản thân không có bí quyết học tập đặc biệt. Ngoài thời gian học trên lớp, mỗi ngày em dành khoảng 7 tiếng để tự học, chủ yếu bám sát lộ trình của thầy cô và tập trung ôn kỹ những phần còn yếu.

"Em nghĩ điều quan trọng nhất là phải cố gắng, có niềm tin rằng mình làm được và tìm được phương pháp học phù hợp với bản thân", nữ sinh nói.

Nữ thủ khoa mong muốn trở thành một cô giáo ẢNH: NVCC

Có những giai đoạn, việc giải đề liên tục mắc lỗi khiến Quỳnh Trang rơi vào trạng thái căng thẳng. "Em cũng buồn và áp lực nhiều, nhưng nghĩ rằng khóc hay chán nản cũng không thay đổi được kết quả nên sau đó lại tiếp tục học”, Quỳnh Trang cho biết.

Là học sinh chuyên Hóa, Quỳnh Trang vẫn đạt 8,75 điểm môn Ngữ văn. Với đề nghị luận xã hội về câu hỏi "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?", nữ sinh cho biết không gặp nhiều khó khăn.

"May mắn là trước đó em có biết ông Steve Jobs là ai nên em hiểu đề muốn hướng đến việc thế hệ trẻ học hỏi những phẩm chất tốt, tinh thần sáng tạo và không ngừng phấn đấu để Việt Nam có thêm nhiều người như vậy. Em chỉ mất khoảng 15 phút để hoàn thành phần nghị luận xã hội”, Quỳnh Trang cho biết.

Nữ thủ khoa chia sẻ sẽ đăng ký nguyện vọng vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ngoài chính sách miễn học phí, nữ sinh mong muốn sau này trở thành giáo viên để truyền đạt kiến thức, truyền cảm hứng và động lực học tập cho các thế hệ học sinh.

Quỳnh Trang và cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Thu Hà ẢNH: NVCC

"Em rất yêu việc học. Ngoài gia đình, thầy cô và bạn bè luôn là nguồn động viên để em cố gắng mỗi ngày. Em hy vọng sau này mình cũng có thể tiếp thêm động lực cho nhiều học sinh như cách các thầy cô đã làm với em", Quỳnh Trang tâm sự.

Chị Bùi Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên), nhận xét: "Tôi chủ nhiệm Trang suốt 3 năm THPT. Em là học sinh có năng lực nổi bật, tinh thần tự học rất tốt, tư duy mạch lạc và luôn cầu thị, sẵn sàng lắng nghe góp ý từ thầy cô, bạn bè để hoàn thiện bản thân. Không chỉ học giỏi, Trang còn tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường, luôn hòa đồng và được mọi người quý mến".