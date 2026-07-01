Thủ khoa khối B 30 điểm: Vẫn dùng mạng xã hội, tìm đến AI những khi cần

Bí quyết học tập của thủ khoa

Khi biết mình là một trong bốn thủ khoa khối B00 toàn quốc với 3 điểm 10 tuyệt đối ở các môn toán, hóa học và sinh học, My cho biết bản thân vô cùng bất ngờ và xúc động. "Lúc biết điểm em rất vui. Khi đó ở nhà chỉ có em gái nên em gọi điện báo tin cho mẹ đầu tiên", My kể.

My là một trong bốn thủ khoa khối B00 toàn quốc năm 2026 ẢNH: NVCC

Suốt 12 năm học, nữ sinh luôn duy trì thành tích học sinh giỏi, xuất sắc. Theo My, kết quả hôm nay không đến từ một bí quyết gì quá đặc biệt mà là quá trình học tập đều đặn và giữ tinh thần ổn định trước kỳ thi.

Ở giai đoạn nước rút, My tập trung ôn lại kiến thức trong sách giáo khoa, kết hợp luyện đề và phân bổ thời gian đồng đều cho các môn. "Cá nhân em thấy kiến thức trong sách giáo khoa rất quan trọng. Ngoài sự hướng dẫn của thầy cô, em cũng chủ động tự tìm tòi để hiểu bài kỹ hơn", nữ sinh nói.

Mỗi ngày, My dành khoảng 5 tiếng để học. Càng gần kỳ thi, thời lượng ôn tập cũng tăng lên. Dù vậy, nữ sinh tự nhận mình không phải là "mọt sách".

"Em vẫn sử dụng mạng xã hội bình thường để trao đổi với bạn bè, cập nhật tin tức và giải trí, chỉ là không để bản thân bị cuốn vào quá nhiều. Khi căng thẳng, em thường xem YouTube, nhắn tin với bạn bè hoặc chạy bộ trong vườn nhà để thư giãn", My chia sẻ.

My đạt 3 điểm 10 ở cả 3 môn: toán, hóa học, sinh học ẢNH: NVCC

Nữ sinh cũng thừa nhận có thời điểm thường học đến 12 giờ đêm hoặc muộn hơn vì ban đêm yên tĩnh, dễ tập trung. Dù biết thức khuya không tốt cho sức khỏe, nhưng ở giai đoạn cận thi, My chấp nhận điều chỉnh thời gian biểu để hoàn thành mục tiêu học tập.

Dùng AI để tham khảo và luôn kiểm chứng lại với thầy cô

Một trong những điểm thú vị trong câu chuyện của nữ thủ khoa là việc sử dụng AI để hỗ trợ học tập. My cho biết khi gặp những kiến thức chưa hiểu hoặc cần giải đáp ngay mà chưa thể hỏi thầy cô, nữ thủ khoa sẽ sử dụng các công cụ AI để tham khảo.

"Tuy nhiên, em không tin tưởng hoàn toàn vào AI. Sau khi tham khảo, em luôn hỏi lại thầy cô để kiểm chứng vì AI chỉ nên là công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế kiến thức từ giáo viên", My chia sẻ.

Theo nữ sinh, trong quá trình ôn thi cũng có không ít thời điểm áp lực. Tuy nhiên, em luôn đặt mục tiêu đạt kết quả tốt nhất và may mắn có gia đình đồng hành, động viên trong suốt hành trình.

Nữ thủ khoa đặt nguyện vọng vào ĐH Y Dược TP.HCM với mong muốn trở thành bác sĩ ẢNH: NVCC

Gia đình My có ba chị em, bố mẹ đều làm nông. Chính sự vất vả của bố mẹ là động lực để nữ sinh không ngừng nỗ lực học tập. Nữ thủ khoa chia sẻ dự định đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Y Dược TP.HCM với mong muốn trở thành bác sĩ, đóng góp cho cộng đồng.

Nhận xét về học trò của mình, cô Trịnh Thị Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Số 1 Nguyễn Công Trứ, cho biết My là lớp phó học tập luôn chủ động, trách nhiệm và có tinh thần tự học rất cao.

"My luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, hòa đồng với bạn bè và rất tích cực tìm tòi, học hỏi. Thành tích hôm nay là hoàn toàn xứng đáng với những cố gắng của em trong suốt nhiều năm qua", cô Hải chia sẻ.