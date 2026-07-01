Lộ diện thủ khoa Trường ĐH Sân khấu- Điện ảnh TP.HCM: 'Em chưa từng học diễn xuất'

Trịnh Hân Hân (áo đen) trở thành Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM ẢNH: NVCC

"Chỉ cần biết mình đậu thôi là em đã hạnh phúc lắm rồi"

Đó là điều đầu tiên Trịnh Hân Hân nhớ lại khi nhắc về khoảnh khắc mở danh sách trúng tuyển ngành diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình, Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Không ngờ rằng, cô gái chỉ mong mình "đậu trường" lại trở thành thủ khoa Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM với tổng điểm 26,82.

"Từ đầu đến cuối, em chỉ nghĩ mở danh sách để xem mình đậu hay rớt. Khi thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển, em bật khóc ngay lập tức. Em chạy đi báo tin cho mẹ và gia đình đầu tiên. Lúc đó, chỉ cần đậu thôi là em đã thấy hạnh phúc lắm rồi", Hân Hân kể.

"Mọi chuyện chỉ thực sự vỡ òa khi người bạn thân nhắn tin hỏi: "Có phải Hân là thủ khoa ngành không?"/ Em không dám tin. Em mở danh sách lên xem đi xem lại rất nhiều lần vì sợ mình nhìn nhầm. Đến khi chắc chắn đó là sự thật, em mới thật sự vỡ òa. Em thấy tất cả những nỗ lực, những lần áp lực, lo lắng và cố gắng của mình cuối cùng cũng được đền đáp. Em đã nghĩ: Mình thật sự làm được rồi!", nữ sinh xúc động kể.

Nữ sinh có đam mê diễn xuất từ nhỏ ẢNH: NVCC

Từ cô bé mê sân khấu đến giấc mơ trở thành diễn viên

Sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật, tuổi thơ của Hân Hân lại được nuôi dưỡng bằng những lần hát, múa, diễn kịch ở trường.

Năm 7 tuổi, sau khi xem ca sĩ Khởi My biểu diễn ca khúc Vì sao, Hân Hân đã tự nhủ: "Sau này mình cũng muốn được đứng trên sân khấu như chị ấy". Lớn hơn một chút, niềm yêu thích ca hát dần nhường chỗ cho điện ảnh.

Khoảng 12-13 tuổi, Hân Hân bắt đầu xem phim với một góc nhìn khác. Không chỉ thưởng thức câu chuyện, Hân Hân cho biết đã tò mò về cách diễn viên xây dựng nhân vật, cách đạo diễn kể chuyện và cảm xúc được tạo nên sau mỗi thước phim. "Càng tìm hiểu, em càng nhận ra đây mới chính là con đường mình muốn theo đuổi", Hân Hân nói.

Điều đặc biệt là trước kỳ thi, Hân Hân cho biết chưa từng theo học bất kỳ lớp đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp nào. "Nơi em ở không có trung tâm đào tạo nghệ thuật. Những gì em có đến từ năng khiếu, từ việc quan sát cuộc sống và những lần được tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ", Hân Hân cho hay.

Khi quyết định thi vào trường, Hân Hân chủ động xem rất nhiều video của các giảng viên, các anh chị khóa trước để học cách phân tích nhân vật, cách diễn bằng ánh mắt, khoảng lặng và cảm xúc. "Em xem phim không còn chỉ để giải trí mà để phân tích cách diễn viên xử lý vai diễn, cách đạo diễn kể chuyện và truyền tải cảm xúc", Hân Hân chia sẻ thêm.

Nhớ lại phần thi năng khiếu, Hân Hân lựa chọn một tình huống rất đời thường: một nữ sinh nghèo nhặt được chiếc ví và phải đấu tranh giữa việc giữ lại hay trả cho người đánh mất.

"Em muốn nhân vật có nhiều cung bậc cảm xúc: vui, bối rối, giằng xé, hạnh phúc và day dứt. Thế nhưng, khi mới diễn được một phần, ban giám khảo liên tục đưa ra những tình huống mới để em ứng biến. Em khá bất ngờ nhưng cố gắng bình tĩnh, lắng nghe và phản ứng thật với từng tình huống", Hân Hân nhớ lại.

Theo Hân Hân, điều giúp cô ghi điểm không phải là diễn hoàn hảo mà là sống thật với nhân vật.

Với cô gái 18 tuổi, diễn xuất còn mang một ý nghĩa lớn hơn: "Em luôn tò mò về con người. Em thích quan sát cách người ta yêu, giận, tổn thương rồi tha thứ. Diễn xuất cho em cơ hội được sống nhiều cuộc đời trong một cuộc đời".

Hân Hân chia sẻ rằng: "Em chưa từng nghĩ nghệ thuật là con đường dễ đi. Nhưng đây là công việc duy nhất khiến em sẵn sàng chấp nhận áp lực, thất bại và bắt đầu lại từ đầu".

Nữ sinh người Cà Mau bất ngờ khi trở thành thủ khoa ẢNH: NVCC

Điều thủ khoa Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM mong nhất là…



Ít ai biết, khi Hân Hân quyết định theo học ngành diễn viên, gia đình từng phản đối. "Ba mẹ chỉ mong em có một công việc ổn định. Ai cũng biết đây là nghề rất áp lực và cạnh tranh. Và điều khiến gia đình thay đổi không phải những lời thuyết phục, mà là sự kiên trì của em. Có lẽ chính sự nghiêm túc và quyết tâm của em đã khiến ba mẹ dần tin tưởng. Trở thành thủ khoa là niềm vui nhưng cũng là lời nhắc nhở. Em biết mọi người sẽ kỳ vọng nhiều hơn, nên em phải học tập và làm nghề thật nghiêm túc để xứng đáng", Hân Hân bày tỏ.

Hân Hân sở hữu bảng thành tích học tập đáng chú ý. Nữ sinh này duy trì danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm, nhiều lần đạt danh hiệu học sinh giỏi môn ngữ văn các cấp, giành huy chương bạc Olympic truyền thống 30.4 và từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn của tỉnh Cà Mau…

Không chỉ học tốt, nữ sinh còn làm lớp trưởng suốt 12 năm học, là thành viên câu lạc bộ văn nghệ, từng biên đạo, dàn dựng nhiều tiết mục dự thi cấp tỉnh, làm MC từ tiểu học đến hết THPT và là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ của trường.

Nhắc đến hình mẫu nghệ sĩ, Hân Hân dành sự ngưỡng mộ cho diễn viên Thái Hòa và nghệ sĩ Trấn Thành. Theo Hân Hân, ở Trấn Thành, điều nữ sinh này học được là tinh thần làm nghề nghiêm túc và không ngừng học hỏi. Còn diễn viên Thái Hòa khiến cô khâm phục bởi khả năng hóa thân đa dạng vào nhiều dạng vai.

Hân Hân cũng bộc bạch mong muốn được thử sức với những nhân vật có tâm lý phức tạp như người mắc rối loạn tâm lý hay người khuyết tật. "Đó là những vai diễn buộc diễn viên phải nghiên cứu rất sâu, phải đồng cảm thật sự với nhân vật. Em nghĩ mình chỉ nên đảm nhận khi đủ trải nghiệm và đủ năng lực để thể hiện một cách chân thật, có trách nhiệm", Hân Hân chia sẻ.

"Em muốn khán giả nhớ đến Trịnh Hân Hân vì những gì em làm được trong nghề, chứ không phải vì những ồn ào ngoài nghề", Hân Hân cho biết.

Hân Hân có nhiều thành tích học tập nổi bật ẢNH: NVCC

Ông Hoàng Phước Ngãi, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C5, Trường THPT Giá Rai, nhận xét: "Trịnh Hân Hân là học sinh có học lực tốt, chăm ngoan và luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong vai trò lớp trưởng. Không chỉ nổi bật ở thành tích học tập, Hân Hân còn là học sinh giỏi môn Ngữ văn, có năng lực và sự nghiêm túc trong quá trình học tập".

Chia sẻ về việc Hân Hân trở thành thủ khoa, ông Ngãi cho biết bản thân không quá bất ngờ. "Hân Hân học rất tốt, luôn nỗ lực và có nền tảng kiến thức vững vàng. Vì vậy, kết quả này là hoàn toàn xứng đáng với những gì em đã cố gắng trong suốt những năm học phổ thông", ông Ngãi nhận xét và bày tỏ kỳ vọng Hân Hân sẽ tiếp tục phát huy năng lực, theo đuổi đam mê diễn xuất và gặt hái nhiều thành công trên chặng đường học tập, nghề nghiệp phía trước.



