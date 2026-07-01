Nữ sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 khối B00: 'Em chỉ học thật kỹ sách giáo khoa'

Đinh Ngọc Hải Lam, học sinh lớp 12B2, Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (TP.HCM) là nữ sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30, trở thành thủ khoa khối B00 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: NVCC

Hạnh phúc vỡ òa khi trở thành thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30

Hải Lam cho biết đã vỡ òa khi tra cứu kết quả điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và thấy mình là thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 khối B00 (toán, hoá, sinh). "Em chỉ mới biết kết quả cách đây ít phút thôi. Thật sự em rất bất ngờ vì không nghĩ mình lại được điểm tuyệt đối", Hải Lam chia sẻ với PV Báo Thanh Niên.

Phía sau thành tích ấn tượng ấy là hành trình học tập bền bỉ, kỷ luật cùng một ước mơ làm bác sĩ đã được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ.

Nữ sinh cho biết, trước khi thi em chỉ hy vọng đạt kết quả tốt chứ chưa bao giờ dám nghĩ sẽ trở thành thủ khoa. "Lúc đi thi em thấy mình làm bài cũng khá ổn, nghĩ điểm sẽ cao, nhưng không ngờ lại được 30/30", Hải Lam nói.

Trong ba môn xét tuyển, toán là môn Hải Lam tự tin nhất và cũng là môn em học tốt nhất. Dù vậy, điều khiến nhiều người bất ngờ là bí quyết học tập của nữ sinh không nằm ở việc giải thật nhiều đề hay chạy theo những phương pháp học "thần tốc".

"Em dành nhiều thời gian để học thật kỹ sách giáo khoa. Em nghĩ nếu nắm thật chắc kiến thức nền tảng trong sách giáo khoa thì sẽ làm được phần lớn câu hỏi trong đề. Thay vì làm quá nhiều bài tập, em ưu tiên ôn thật vững lý thuyết cơ bản", Hải Lam chia sẻ.

Theo nữ sinh, nhiều học sinh bị mất điểm không phải vì thiếu năng lực mà do chủ quan khi làm bài.

"Em nghĩ nhiều bạn chưa đọc kỹ đề hoặc còn hổng kiến thức căn bản nên rất dễ mất điểm ở những câu tưởng như đơn giản", Hải Lam nhận định.

Thủ khoa không học thêm

Để chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hải Lam duy trì thời gian học tập gần như kín cả ngày. "Thông thường em học từ khoảng 6 giờ sáng đến 10 giờ tối", Hải Lam cho biết.

Dù lịch học kéo dài hơn 10 tiếng mỗi ngày, nữ sinh lại không xem đó là áp lực. Hải Lam kể: "Em học trong môi trường nội trú nên thầy cô chuẩn bị kiến thức rất kỹ. Vì được định hướng rõ ràng nên em không thấy quá áp lực".

Hải Lam thừa nhận giai đoạn đầu lớp 12 em cũng gặp không ít khó khăn khi lượng kiến thức tăng lên. Tuy nhiên, sự đồng hành của thầy cô đã giúp em dần lấy lại sự tự tin.

"Ban đầu em cũng khá chật vật khi tiếp cận kiến thức lớp 12. Nhưng nhờ thầy cô luôn động viên, hướng dẫn rất tận tình nên việc học sau đó trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều", nữ thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 cho hay.

Đáng chú ý, Hải Lam không đi học thêm bên ngoài. Hải Lam nói: "Em học nội trú ở trường nên không học thêm. Phần lớn thời gian em học theo chương trình của trường".

Hải Lam chụp ảnh cùng ba mẹ ẢNH: NVCC





Ước mơ trở thành bác sĩ từ nhỏ

Sau kỳ thi, Hải Lam dự định đăng ký ngành y khoa của Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Ước mơ ấy đã theo em từ khi còn nhỏ. "Đó là đam mê của em từ lâu. Gia đình em có nhiều người từng mắc bệnh nên em mong sau này trở thành bác sĩ để có thể giúp đỡ người thân cũng như chăm sóc sức khỏe cho nhiều người khác", Hải Lam kể.

Ngoài giờ học, Hải Lam gần như không dành nhiều thời gian cho mạng xã hội. "Em chỉ giải trí vào cuối tuần vì ở trường nội trú không được sử dụng điện thoại thường xuyên", nữ sinh vừa đạt điểm số ấn tượng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cho hay.

Nhắc về những người đã đồng hành trong suốt hành trình chinh phục điểm tuyệt đối, Hải Lam xúc động nói người đầu tiên em muốn cảm ơn chính là mẹ.

Lý do, theo Hải Lam: "Mẹ đã luôn đồng hành với em suốt một năm qua và cả quãng thời gian trước đó. Mẹ luôn động viên, quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để em học."

Còn khi được hỏi ai là thần tượng của mình, nữ sinh mỉm cười trả lời: "Là ba. Em thấy ba rất giỏi, làm được rất nhiều việc. Ba luôn là người em ngưỡng mộ".

Hải Lam chia sẻ thêm, sau khi biết con gái đạt điểm tuyệt đối, cả gia đình đều rất vui. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ba mẹ vẫn chưa kịp chuẩn bị phần thưởng nào. Còn với Hải Lam, món quà em mong muốn rất giản dị, đó là: "Em chỉ mong có một chiếc máy tính để phục vụ việc học đại học sau này".

Theo Hải Lam, thành tích 30/30 là kết quả của sự chăm chỉ mà bản thân luôn nỗ lực, cố gắng, đồng thời cho thấy giá trị của việc học chắc kiến thức nền tảng, sự đồng hành của gia đình và sự tận tâm của thầy cô. Với cô nữ sinh lớp 12B2, điểm số hoàn hảo không phải đích đến cuối cùng mà chỉ là bước khởi đầu trên hành trình hiện thực hóa ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, trở thành bác sĩ để chữa bệnh và giúp đỡ mọi người.

Nhận xét về Hải Lam, thầy Đắc Thái Hoàng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12B2 và giảng dạy môn toán, Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (TP.HCM), cho biết Hải Lam là học sinh rất chăm chỉ, ngoan ngoãn và có ý thức tự học cao. Trong quá trình học tập, em luôn tập trung nghe giảng, tiếp thu bài tốt và duy trì tinh thần học tập nghiêm túc trong môi trường nội trú. Theo thầy Hoàng, nhà trường xây dựng lộ trình ôn tập rõ ràng cho từng môn học, Hải Lam luôn bám sát kế hoạch và nỗ lực từng ngày.

Chia sẻ về thành tích 30/30 và trở thành thủ khoa khối B00 toàn quốc của học trò, thầy Hoàng cho rằng đây là kết quả xứng đáng từ sự chăm chỉ, nền tảng kiến thức vững vàng và tâm lý thi cử ổn định. "Để đạt điểm tuyệt đối ngoài năng lực còn cần một chút may mắn. Hải Lam đã làm bài rất tốt và giữ được tâm lý vững vàng trong phòng thi nên em đã có kết quả cao nhất", thầy Hoàng nói.