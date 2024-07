Bắt cóc con của bạn thân để tống tiền, lãnh án 15 năm tù

Ngày 18.7, TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm vụ "bắt cóc con của bạn thân để tống tiền", tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Sơn (35 tuổi, ở xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An) mức án 15 năm tù do phạm tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Nguyễn Thanh Sơn tại tòa BẮC BÌNH

Tại tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Long An giữ quyền công tố đề nghị mức án từ 15 đến 17 năm tù giam cho bị cáo.

Vụ "bắt cóc con của bạn thân tống tiền 2 tỉ đồng" do bị cáo Nguyễn Thanh Sơn thực hiện vào cuối năm 2023 gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Sơn và anh L.T.T. (33 tuổi, ở P.2, TP.Tân An, Long An) là bạn bè hơn 10 năm. Năm 2023, con trai của Sơn (3 tuổi) học chung lớp với con gái của anh T. tại Trường mầm non Anh Việt (ở P.6, TP.Tân An).

Sơn nợ tiền rất nhiều người nên khoảng 15 giờ ngày 2.10.2023, Sơn lấy cớ đi rước con rồi bắt cóc con gái của anh T.. Sau đó, Sơn thuê taxi lên TP.HCM và liên hệ, yêu cầu anh T. phải chuộc con với giá 2 tỉ đồng. Nếu anh T. không chuộc, Sơn sẽ cho bé gái uống thuốc độc, sau đó Sơn cũng uống loại thuốc độc này để tự tử.

Bị hại là bạn thân của bị cáo Sơn, có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo BẮC BÌNH

Đến chiều tối cùng ngày (2.10.2023), anh T. đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của Sơn 975 triệu đồng. Trong đêm 2.10.2023, Sơn chỉ chỗ ở của bé gái cho anh T. và đi xe khách lên TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Tuy nhiên, khi Sơn đến địa bàn H.Tân Phú (Đồng Nai) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Số tiền 975 triệu đồng mà anh T. chuyển, Sơn dùng để chuyển trả nợ cho nhiều cá nhân, tổ chức nhưng sau đó, xác định là số tiền bất hợp pháp nên các cá nhân, tổ chức này đã hoàn trả lại. Công an tỉnh Long An đã bàn giao ngay sau đó cho bị hại T. hơn 920 triệu đồng.

Tại tòa, bị hại của vụ bắt cóc là anh T., có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thanh Sơn. Vợ bị cáo Sơn cũng cam kết sẽ trả chậm đối với số tiền mà Sơn đã chiếm đoạt thành công của bị hại. Hiện, vợ Sơn đang nuôi con nhỏ và cũng đang cùng em gái Sơn (cùng ở Long An) trả nợ thay Sơn nhiều khoản nợ đến hạn.