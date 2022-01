Bắt cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao nhận hối lộ

Ngày 28.1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can đối với 4 lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), để điều tra về hành vi "nhận hối lộ", theo quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng; Đỗ Hoàng Tùng, Phó cục trưởng; Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng, và Lưu Tuấn Dũng, Phó phòng Bảo hộ công dân.

Cơ quan An ninh điều tra cho biết, vụ "nhận hối lộ" của các bị can tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) liên quan đến việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước.

Trước đó, trong năm 2021, dư luận nhiều lần lên tiếng về việc công dân từ nước ngoài muốn về nước phải mua vé với giá rất đắt.





Hôm 20.1, trả lời câu hỏi của báo chí về việc người Việt Nam về nước theo chuyến bay giải cứu phải mua vé rất đắt và thủ tục rườm rà, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, những hành vi trục lợi tiêu cực, thay đổi tính chất nhân đạo của các chuyến bay giải cứu cần bị lên án và trừng trị nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, bà Lê Thị Thu Hằng cũng khuyến cáo: “Để tránh công dân bị lừa đảo, bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản, Bộ Ngoại giao đã khuyến cáo công dân không liên hệ với những cá nhân, tổ chức, các trang thông tin không rõ danh tính, không chính thống, không làm việc qua bất cứ hình thức môi giới trung gian nào”.

Theo thông tin chính thức từ Bộ Ngoại giao, trong 2 năm qua, thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, đã có hơn 800 chuyến bay hồi hương công dân Việt Nam từ hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước.