Bắt cựu Bí thư xã trục lợi từ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

Ngày 7.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trịnh Ngọc Gấm (64 tuổi), cựu Bí thư Đảng ủy, cựu Chủ tịch HĐND xã Vĩnh An (H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), để điều tra về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Bị can Trịnh Ngọc Gấm CÔNG AN THANH HÓA

Đây là diễn biến tiếp theo trong vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, xảy ra tại xã Vĩnh An đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố ngày 5.1.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2019, khi thực hiện công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn xã Vĩnh An, bị can Trịnh Ngọc Gấm (khi đó giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh An) đã chỉ đạo ông Hà Tiến Dũng (thời điểm đó giữ chức Chủ tịch UBND xã Vĩnh An; đã bị khởi tố, bắt giam từ ngày 9.1) và Trịnh Xuân Nam (thời điểm đó là công chức địa chính UBND xã Vĩnh An; đã bị khởi tố, bắt giam từ ngày 9.1) lập khống hồ sơ "biến" gần 12.000 m2 đất giao thầu hàng năm (loại đất không được đền bù) thành đất cơ bản giao lâu năm cho 26 hộ gia đình để được bồi thường, hỗ trợ.

Các bị can trên cũng bàn bạc, thống nhất với 26 hộ dân đứng tên nhận đất, về việc "ăn chia" phần trăm (Công an tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin về tỷ lệ ăn chia) sau khi nhận được tiền đền bù, hỗ trợ. Sau đó, 24 trong tổng số 26 hộ (2 hộ không được đền bù) được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.