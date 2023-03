Bắt đạo chích người nước ngoài ngông cuồng ở biển Đà Nẵng

Trước đó, từ tháng 2 đến nay, trên địa bàn TP.Đà Nẵng, nhất là khu vực biển Đà Nẵng, liên tiếp xảy ra tình trạng nhà dân, cơ sở kinh doanh bị xịt sơn. Qua trích xuất camera, lực lượng truy xét phát hiện nghi phạm là một người nước ngoài.



Người này có hành vi gây rối an ninh trật tự, không chỉ làm bẩn cổng, mặt tiền các nhà hàng, khách sạn, quán ăn, mà còn ngông cuồng đập phá, làm hư hỏng tài sản ngay giữa ban ngày, gây hoang mang trong cộng đồng người nước ngoài, các cơ sở kinh doanh.

Ông Đặng Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy P.Mỹ An thưởng nóng lực lượng chức năng của địa phương NGUYỄN TÚ

Trưa 21.3, lực lượng Công an Q.Ngũ Hành Sơn nhận được tin báo tại quán Diner 66 (đường Nguyễn Văn Thoại, Q.Ngũ Hành Sơn) có 1 nam thanh niên ngoại quốc dùng bình xịt sơn xịt lên kính của quán rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua truy xét, Công an Q.Ngũ Hành Sơn phát hiện nghi phạm trên đường Võ Nguyên Giáp nên mời về trụ sở để làm rõ. Công an P.Ngũ Hành Sơn xác định người này tên J.R.J (31 tuổi, quốc tịch Canada, tạm trú P.An Hải Tây, Q.Ngũ Hành Sơn).

Ngoài vụ phun sơn, viết, vẽ bậy lên tường tại quán Diner 66, J.R.J còn gây ra 5 vụ phá hoại tài sản khác trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Sau đó, J.R.J được người thân bảo lãnh tại ngoại thì tiếp tục đập phá cửa kính, trộm cắp két sắt, tiền mặt và điện thoại trên đường An Thượng 8. Do đó, Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã bắt giữ.

Công an Q.Ngũ Hành Sơn còn cho biết thêm, cùng với đạo chích người nước ngoài J.R.J, lực lượng còn bàn giao cho Công an TP.Đà Nẵng nghi phạm I.K (35 tuổi, quốc tịch Nga, tạm trú P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn).

Trước đó, ngày 27.2, anh L.C (31 tuổi, quốc tịch Anh) bị một người nước ngoài lạ mặt hành hung gây thương tích nặng. Nhận tin báo, Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã truy xét, xác định được nghi phạm là I.K nên bắt giữ để làm rõ.