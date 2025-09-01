Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Live Bắt đầu lễ diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình

Thanh Niên
Thanh Niên
01/09/2025 16:54 GMT+7

Ngọn đuốc truyền thống cách mạng được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh vào quảng trường Ba Đình, mở đầu cho Lễ diễu binh, diễu hành.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Giống như 1 ngày trước buổi tổng duyệt, chiều nay 1.9, trung tâm Hà Nội bất ngờ đổ mưa khiến nhiều người chờ xem diễu binh vào ngày 2.9 không kịp trở tay. 

Kiên trì bám trụ dưới mưa, chờ xem diễu binh vào sáng 2.9 - Ảnh 1.

Trời đổ mưa lớn, song rất đông người dân vẫn xếp hàng, giữ chỗ trên vỉa hè phố Liễu Giai, chờ xem diễu binh A80 vào sáng mai 2.9

ẢNH: TUYẾN PHAN

Nhưng cũng vậy, cơn mưa lớn không ngăn được dòng người tiếp tục đổ về trung tâm thành phố để chờ xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80).

Trong khi đó, những người đã có mặt tại các tuyến phố vẫn kiên trì bám trụ, nhất là với các vị trí "đẹp".

Lễ diễu binh, diễu hành A80 sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 đến 10 giờ sáng mai 2.9, tại quảng trường Ba Đình. 

Đây là sự kiện cấp quốc gia, có sự tham gia của khoảng 30.000 người. Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành chia thành 87 khối, gồm 4 khối nghi trượng; 13 khối quần chúng; 22 khối quân đội; 3 khối dân quân, du kích; 17 khối công an; 14 khối xe, pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng công an và khối hồng kỳ.

Kiên trì bám trụ dưới mưa, chờ xem diễu binh vào sáng 2.9 - Ảnh 3.

Từ sáng sớm nay 1.9, người dân đã đổ về "khán đài nhân dân" ở Nguyễn Thái Học để giữ chỗ

ẢNH: HỒNG NAM

Sự kiện còn có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 4 quốc gia khách mời, chia thành 4 khối: Khối Quân đội Trung Quốc, Khối Quân đội Nga, Khối Quân đội Lào và Khối Quân đội Campuchia.

Điểm nhấn của sự kiện là sự tham gia của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam với các màn bay chào mừng và trình diễn trên không của biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, các máy bay vận tải Casa-295, C212i và máy bay chiến đấu Yak-130, L-39NG, Su-30MK2.

Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển, gồm các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư, Không quân hải quân... Lễ diễu binh trên biển diễn ra tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), hình ảnh được truyền về màn hình chính tại quảng trường Ba Đình.

Tin liên quan

Chi tiết thời gian, lộ trình diễu binh ngày 2.9

Chi tiết thời gian, lộ trình diễu binh ngày 2.9

Lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 đến 10 giờ sáng mai 2.9, tại quảng trường Ba Đình. Sau khi đi qua lễ đài, các lực lượng sẽ tỏa ra 7 hướng, qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Khám phá thêm chủ đề

80 năm Quốc khánh 2.9 diễu binh Quảng trường ba đình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận