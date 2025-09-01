Chi tiết thời gian, lộ trình diễu binh ngày 2.9

Sáng mai 2.9 sẽ chính thức diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) tại quảng trường Ba Đình lịch sử.

Đây là sự kiện cấp quốc gia, có sự tham dự của khoảng 30.000 người. Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành chia thành 87 khối, gồm 4 khối nghi trượng; 13 khối quần chúng; 22 khối quân đội; 3 khối dân quân, du kích; 17 khối công an; 14 khối xe, pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng công an và khối hồng kỳ.

Sự kiện còn có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 4 quốc gia khách mời, chia thành 4 khối: Khối Quân đội Trung Quốc, Khối Quân đội Nga, Khối Quân đội Lào và Khối Quân đội Campuchia.

Lễ diễu binh Quốc khánh 2.9 có sự tham dự của 4 khối quân đội các nước Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Điểm nhấn của sự kiện là sự tham gia của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam với các màn bay chào mừng và trình diễn trên không của biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, các máy bay vận tải Casa-295, C212i và máy bay chiến đấu Yak-130, L-39NG, Su-30MK2.

Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển, gồm các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư, Không quân hải quân... Lễ diễu binh trên biển sẽ diễn ra tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), hình ảnh được truyền về màn hình chính tại quảng trường Ba Đình.

Cuộc diễu binh trên biển với sự góp mặt của các biên đội tàu chiến, tàu ngầm tối tân có khả năng tác chiến dài ngày, được trang bị tên lửa, ngư lôi, vũ khí công nghệ cao… càng khẳng định sức mạnh làm chủ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.

Màn trình diễn của các biên đội máy bay là điểm nhấn quan trọng của sự kiện ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo lịch trình dự kiến, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 đến 10 giờ. Sau khi đi qua lễ đài, các khối diễu binh, diễu hành sẽ rẽ theo 7 hướng.

Cụ thể, Khối Nghi trượng đi theo hướng Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, kết thúc tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ (Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) đi theo 3 hướng chính: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa; Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - quảng trường Cách mạng Tháng Tám; Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: rẽ theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: rẽ Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về cung thể thao Quần Ngựa.

Sau khi đi qua lễ đài, khối xe tăng bánh xích sẽ rẽ vào đường Lê Hồng Phong, về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng ẢNH: ĐINH HUY

Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao: đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức).

Khối xe tăng, bánh xích: rẽ Lê Hồng Phong về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Khối xe cơ giới chia 2 tuyến chính: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Sau khi rẽ về các hướng, Khối Nghi trượng sẽ tập kết tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, lực lượng nước ngoài tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.

Một phần khối đi bộ tập kết tại công viên Thống Nhất. Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh tập kết tại công viên Bách Thảo. Khối Hồng kỳ tập kết tại sân vận động Quần Ngựa (hướng qua Đội Cấn). Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy và Khối cơ giới, xe pháo tập kết tại Trường đua F1.

Dự kiến chương trình lễ kỷ niệm: - 6 giờ 30: Rước đuốc truyền thống - 6 giờ 45: Nghi lễ chào cờ - 6 giờ 50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - 7 giờ 5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Từ 7 giờ 45: Chương trình diễu binh, diễu hành - 9 giờ 45 - 10 giờ: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc lễ kỷ niệm Để phục vụ người dân ở các quận, huyện xa và các tỉnh lân cận, Hà Nội đã lập 6 điểm cầu truyền hình trực tiếp quy mô lớn tại các cửa ngõ chính. Cụ thể: cửa ngõ phía tây đặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình; cửa ngõ phía đông đặt tại quảng trường Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên; cửa ngõ phía nam đặt tại công viên Yên Sở; cửa ngõ phía bắc đặt tại công viên Hòa Bình; cửa ngõ tây nam đặt tại vườn hoa Nguyễn Trãi; cửa ngõ Sơn Tây đặt tại sân vận động Thành cổ Sơn Tây. Mỗi điểm cầu đều được trang bị màn hình LED khổng lồ, hệ thống âm thanh chất lượng cao cùng các tiện ích đi kèm như bãi gửi xe, nhà vệ sinh di động và điểm hỗ trợ y tế, tạo nên những "quảng trường thu nhỏ" để người dân cùng hòa mình vào sự kiện trọng đại của đất nước.



