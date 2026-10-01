Bật điều hòa trên xe điện tốn pin đến mức nào?

Một trong những mối quan tâm lớn nhất của chủ sở hữu xe điện là phạm vi hoạt động của xe, ngay cả khi họ sở hữu những mẫu xe có hiệu suất vượt trội. Trong khi một số xe điện có dung lượng pin lớn hơn, thói quen lái xe và cách sử dụng các thiết bị trong xe, như hệ thống điều hòa không khí, cũng ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ xả pin.

Nhiệt độ bên ngoài ảnh hưởng đến khả năng của pin xe điện ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo chuyên trang xe điện Recurrent, hệ thống điều hòa không khí có tác động đến mức pin, nhưng mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào nhiệt độ bên ngoài. Cụ thể, khi nhiệt độ đạt 32°C, việc sử dụng điều hòa chỉ làm giảm khoảng 5% dung lượng pin. Tuy nhiên, khi nhiệt độ vượt quá 38°C, xe điện có thể mất gần 30% phạm vi hoạt động.

"Khi nhiệt độ trên 32°C, việc bật điều hòa sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi hoạt động của xe điện, nhưng hoạt động ở nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể gây giảm phạm vi", Recurrent cho biết.

Thời tiết lạnh cũng ảnh hưởng đến pin xe điện

Ngoài ra, theo hãng nghiên cứu thị trường ô tô và định giá xe uy tín hàng đầu của Mỹ, Kelley Blue Book, hệ thống sưởi có thể làm hao pin đáng kể, ảnh hưởng lớn đến quãng đường di chuyển giữa các chu kỳ sạc. Eric Brandt, biên tập viên quản lý chuyên mục Đánh giá xe của Kelley Blue Book, nhấn mạnh rằng "việc hao pin do thời tiết có thể là một vấn đề nghiêm trọng đối với người lái xe điện ở vùng khí hậu lạnh". Một nghiên cứu của Recurrent cho thấy phạm vi hoạt động của xe điện có thể giảm tới 32% ở nhiệt độ đóng băng.

Tuy nhiên, những người sống ở vùng khí hậu lạnh không cần quá lo lắng. Một số mẫu xe như Audi e-tron (Premium Plus) và Tesla Model X được đánh giá cao về khả năng hoạt động trong mùa đông nhờ vào công nghệ bơm nhiệt và các tính năng khác giúp kéo dài phạm vi hoạt động của pin.

Để tối ưu hóa hiệu suất pin, người dùng cũng có thể sử dụng tính năng làm mát trước, tức là bật hệ thống sưởi hoặc điều hòa trong khi xe đang sạc, nhằm giúp khoang cabin đạt nhiệt độ thoải mái trước khi xe phải dựa vào pin để làm việc này.

Với những ai đang cân nhắc mua xe điện, việc hiểu rõ tác động của thời tiết đến hiệu suất pin là rất quan trọng để đảm bảo trải nghiệm lái xe tốt nhất.