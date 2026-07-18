Tuổi thọ pin xe điện tương đương cả vòng đời xe chạy xăng?

Nỗi lo nói trên xuất phát từ việc nhiều người tin rằng pin xe điện có thể nhanh hỏng như pin điện thoại và việc thay thế pin lại tốn kém. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy pin xe điện có thể hoạt động bền bỉ hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của ngành công nghiệp ô tô.

Hầu hết các loại pin có thể sử dụng lâu hơn tới 40% so với dự đoán trước đây ẢNH: REUTERS

Theo một báo cáo của Wall Street Journal vào tháng 7, số liệu từ Recurrent cho thấy một chiếc xe điện, ngay cả sau 5 năm sử dụng, vẫn giữ được 95% phạm vi hoạt động. Đó là một con số thật ấn tượng, đặc biệt khi so sánh với những tuyên bố của các nhà sản xuất. Chẳng hạn, Tesla cam kết rằng hầu hết các mẫu xe của họ sẽ giữ được hơn 70% dung lượng pin sau 8 năm. Tuy nhiên, báo cáo của Recurrent cho thấy sự suy giảm dung lượng diễn ra chậm hơn nhiều, khiến lời hứa của Tesla trở nên "khiêm tốn hơn" thực tế.

Một ví dụ điển hình là chiếc Tesla Model S 90D đời 2016, đã hoạt động như taxi sân bay ở Anh gần một thập kỷ. Theo báo cáo từ InsideEVs, chiếc xe này đã đi được khoảng 700.000 km với bộ pin và động cơ nguyên bản, nhưng phạm vi hoạt động chỉ giảm khoảng 100 km, tương đương dung lượng pin còn khoảng 78%.

Một trong những lý do khiến các ước tính về tuổi thọ pin sai lệch là do các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đã làm hư hại pin quá mức. Nghiên cứu từ Đại học Stanford năm 2024 cho thấy việc lái xe thực tế giúp pin hoạt động tốt hơn. Việc dừng, khởi động và đỗ xe hàng giờ thực sự giúp các cell pin phục hồi. Kết quả cho thấy hầu hết các loại pin có thể sử dụng lâu hơn tới 40% so với dự đoán trước đây.

Xóa tan nỗi lo thay pin xe điện đắt đỏ

Theo Viet Nguyen-Tien, nhà nghiên cứu tại Trường Kinh tế London (Anh), những chiếc xe điện đời mới hiện nay có tuổi thọ tương đương xe chạy xăng, với tuổi thọ hữu ích của một bộ pin ước tính từ 15 đến 20 năm.

Bên cạnh đó, công nghệ pin cũng ngày càng cải tiến và giá thành giảm. Theo Bloomberg, giá pin đã giảm hơn 90% kể từ năm 2010, trong khi các loại pin mới ổn định hơn và phần mềm quản lý pin ngày càng hiệu quả hơn.

Một nỗi lo khác của người tiêu dùng là việc sạc nhanh có thể làm giảm tuổi thọ pin. Tuy nhiên, nghiên cứu của Geotab cho thấy mức độ suy giảm pin trung bình hằng năm chỉ khoảng 2,3%. Đối với những xe sử dụng sạc nhanh DC công suất cao, con số này là khoảng 3,0%, trong khi xe sạc tại nhà chỉ khoảng 1,5%. Nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ pin, với xe hoạt động ở khu vực nóng bị hao mòn nhanh hơn khoảng 0,4% mỗi năm.

Tóm lại, với những cải tiến công nghệ và nghiên cứu mới, tuổi thọ pin xe điện có thể cao hơn nhiều so với những gì mà người tiêu dùng lo ngại trước đây.