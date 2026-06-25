Cổ phiếu lao dốc, tỉ phú Elon Musk trượt mốc nghìn tỉ USD

Tính đến thời điểm thị trường đóng cửa vào ngày 24.6 (giờ địa phương), ông Elon Musk đã không còn là người sở hữu khối tài sản nghìn tỉ USD. Sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu Tesla và SpaceX đã kéo tài sản của vị tỉ phú công nghệ này xuống. Theo bảng xếp hạng của tạp chí Forbes tính đến 16 giờ cùng ngày (giờ Mỹ), giá trị tài sản ròng của ông Musk ở mức 970,2 tỉ USD.

Tỉ phú Elon Musk phát biểu trực tuyến khi SpaceX IPO vào ngày 12.6 ẢNH: REUTERS

Trước đó, ông Musk đã vươn lên cột mốc tài sản nghìn tỉ USD vào ngày 12.6, ngay sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lịch sử của SpaceX. Việc doanh nghiệp hàng không vũ trụ, vệ tinh này chính thức lên sàn chứng khoán đã giúp ông Musk trở thành cá nhân đầu tiên trên thế giới có tài sản ròng vượt 1.000 tỉ USD. Khối tài sản khổng lồ này tiếp tục duy trì quanh mức đó trong nhiều ngày sau kỳ IPO.

Tuy nhiên, làn sóng bán tháo cổ phiếu trên toàn cầu trong tuần này đã khiến các mã cổ phiếu công nghệ lớn sụt giảm mạnh, giáng một đòn trực tiếp vào tài sản của ông Musk. Nguyên nhân xuất phát từ việc các nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất, kết hợp nỗi sợ về một "bong bóng AI" (hiện tượng các công ty trí tuệ nhân tạo bị định giá quá cao so với giá trị thực) đang rình rập thị trường.

Những công ty có giá trị gắn liền với sự bùng nổ của AI, bao gồm Alphabet (công ty mẹ của Google) và các nhà sản xuất chip như Samsung, đã phải chịu ảnh hưởng từ đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ.

SpaceX đã huy động được 75 tỉ USD từ đợt IPO kỷ lục này và giá cổ phiếu đã tăng 19% (từ mức giá ban đầu là 135 USD/cổ phiếu) chỉ trong vòng 24 giờ sau khi lên sàn. Trong phiên giao dịch ngày 24.6, cổ phiếu SpaceX được niêm yết ở mức 154,35 USD.

Mặc dù không còn tài sản nghìn tỉ USD, ông Musk vẫn dễ dàng giữ vững vị trí người giàu nhất thế giới. Theo Forbes, vị tỉ phú đứng thứ hai là nhà đồng sáng lập Google Larry Page, với tài sản ròng khoảng 284 tỉ USD.