Bắt doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh huy động hơn 1.200 tỉ đồng trồng sâm Ngọc Linh ‘ảo’

Sáng 10.11, Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Phạm Mỹ Hạnh (43 tuổi, trú P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự.

Công an tống đạt các quyết định và lệnh tố tụng đối với bà Phạm Mỹ Hạnh AN NAM

Theo tài liệu điều tra, Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh được thành lập từ ngày 14.8.2017. Quá trình hoạt động, bà Hạnh đã đưa thông tin sai sự thật về việc công ty mình có dự án đầu tư trồng cây sâm Ngọc Linh tại một số tỉnh, thành, mang lại lợi nhuận cao.

Với chiêu trò này, bà Hạnh đã huy động vốn của nhiều người với tổng số tiền lên tới 1.264 tỉ đồng. Sau đó, bà Hạnh dùng một phần tiền huy động được để trả lãi cho nhà đầu tư.

Công an Q.Cầu Giấy xác định số tiền mà bà Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư là đặc biệt lớn. Ngày 9.11, Công an Q.Cầu Giấy đã tống đạt các quyết định và lệnh tố tụng đối với bà Hạnh. Quá trình khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bà Hạnh, công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật của vụ án.