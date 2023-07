Bắt đối tượng lừa bán 3 người sang sòng bạc ở Campuchia

Ngày 20.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang chủ trì phối hợp với Công an H.Hàm Yên (Tuyên Quang); Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng 5, đều thuộc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phá thành công một phần chuyên án và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thị Hiền (33 tuổi) về tội "mua bán người".